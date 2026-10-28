Ban Nội chính Tỉnh uỷ kiểm tra công tác nội chính tại xã Khánh Lâm

Đó là yêu cầu của đồng chí Huỳnh Chí Kiên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh uỷ Cà Mau tại buổi kiểm tra công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và tổ chức tiếp công dân trên địa bàn xã Khánh Lâm.

Đoàn công tác làm việc tại xã Khánh Lâm.

Trong 9 tháng năm 2026, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã Khánh Lâm cơ bản ổn định. Nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được quan tâm triển khai; công tác phối hợp bảo đảm an ninh khu vực ven biển được chú trọng. Cấp uỷ, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chính sách an sinh và chăm lo đời sống Nhân dân.

Đồng chí Phạm Văn Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Khánh Lâm, báo cáo tình hình thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và giải quyết đơn, thư tại địa phương.

Tuy nhiên, địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, thời tiết diễn biến phức tạp; các vấn đề liên quan đến đất đai, bồi thường, hỗ trợ và chế độ, chính sách vẫn tác động đến tình hình an ninh, trật tự, phát sinh phản ánh, kiến nghị của công dân.

Trong kỳ, địa phương tiếp nhận 28 đơn, gồm 2 đơn khiếu nại, 1 đơn tố cáo, 18 đơn kiến nghị, phản ánh và 7 đơn yêu cầu, đơn khác. Phân theo lĩnh vực, có 7 đơn về đất đai, 3 đơn về bồi thường và 18 đơn thuộc các lĩnh vực khác. Kết quả, địa phương đã giải quyết 21 đơn, đang giải quyết 6 đơn; 1 đơn không có cơ sở giải quyết.

Đồng chí Trần Hồng Ửng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Khánh Lâm, giải trình các nội dung đoàn kiểm tra yêu cầu làm rõ.

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác chỉ ra những hạn chế, đồng thời yêu cầu địa phương làm rõ số liệu, bổ sung minh chứng trong triển khai Nghị quyết số 04 ngày 1/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV và các chương trình, kế hoạch liên quan của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Đảng uỷ xã Khánh Lâm.

Đồng chí Phạm Hoàng Oanh, Trưởng phòng Nghiệp vụ III, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, đề nghị địa phương tăng cường theo dõi, thực hiện các kết luận của cấp trên, nhất là những vấn đề liên quan đến đơn, thư khiếu nại về giải phóng mặt bằng tuyến lộ U Minh - Khánh Hội.

Phát biểu kết luận, đồng chí Huỳnh Chí Kiên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh uỷ đề nghị xã Khánh Lâm thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân định kỳ, đột xuất của người đứng đầu; nâng cao chất lượng tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn; tăng cường đối thoại, hoà giải, tập trung giải quyết kịp thời các vụ việc thuộc thẩm quyền, nhất là những vụ việc phức tạp, kéo dài, không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm hoặc chậm trễ.

Đồng chí Huỳnh Chí Kiên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh uỷ Cà Mau, phát biểu kết luận buổi kiểm tra.

Đồng chí yêu cầu địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, số hoá hồ sơ, tăng cường theo dõi tiến độ xử lý công việc và thực hiện các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, giám sát. Cùng với đó, tăng cường phối hợp giữa lực lượng quân sự, công an, biên phòng trong nắm tình hình, quản lý địa bàn; phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực ven biển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chủ động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn./.