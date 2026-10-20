Ban Nội chính Tỉnh ủy Khánh Hòa thông báo tiếp công dân thường xuyên và tiếp nhận, xử lý đơn, thư

Ban Nội chính Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa ban hành thông báo tiếp công dân thường xuyên; tiếp nhận, xử lý đơn, thư tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

Theo đó, kể từ ngày 15-10-2026, ngoài địa điểm tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị tại Trụ sở Tỉnh ủy Khánh Hòa (số 1 Trần Phú, phường Nha Trang), Ban Nội chính Tỉnh ủy Khánh Hòa phân công công chức tiếp công dân thường xuyên và tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Khánh Hòa (số 5 Quang Trung, phường Nha Trang).

Trưởng phòng Theo dõi công tác xử lý đơn, thư, tiếp công dân (Ban Nội chính Tỉnh ủy) được giao tổ chức việc tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị tại các địa điểm tiếp công dân nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.