Ban Nội chính Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với các cơ quan tiếp và làm việc với công dân.

Ngày 6/10/2026, Thường trực Tỉnh ủy nhận được đơn của công dân Tráng A Chai, cư trú tại bản Hua Tạt, xã Vân Hồ đăng ký gặp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy vào ngày 9/10/2026. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, ngày 12/10/2026, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã làm việc với ông Chai để thông tin một số nội dung liên quan đến công tác tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Ông Chai đã xác định nội dung phản ánh, kiến nghị nêu trong đơn và đề nghị đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các nội dung.

Công dân Tráng A Chai, bản Hua Tạt, xã Vân Hồ phản ánh, kiến nghị tại cuộc tiếp công dân.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trả lời nội dung kiến nghị, phản ánh của công dân.

Đại diện Tòa án nhân dân tỉnh trả lời nội dung kiến nghị, phản ánh của công dân.

Các nội dung phản ánh, kiến nghị của công dân được Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trả lời rõ ràng dựa trên các căn cứ pháp lý, thẩm quyền, quy trình hành chính, phù hợp với diễn biến nội dung làm việc đã được các bên thống nhất ký kết tại các biên bản làm việc, hồ sơ, tài liệu liên quan. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm về nội dung trả lời công dân đảm bảo đúng quy trình, quy định và thỏa đáng; chịu trách nhiệm về nội dung trả lời công dân của mình trước Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Đồng chí Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc tiếp công dân.

Phát biểu tại cuộc tiếp công dân, lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị công dân Tráng A Chai chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư; chấp hành chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không tiếp tục gửi đơn đến Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy liên quan đến nội dung này.