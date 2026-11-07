Bạn nhậu của bố và kịch bản đê hèn hãm hại bé gái 14 tuổi trong căn nhà hoang ở Đắk Lắk

Theo cơ quan công an, Bùi Tuấn Trung thuê nhà sinh sống tại phường Tân Lập và làm thuê trên địa bàn. Trong thời gian này, Trung thường xuyên đến nhà một người đàn ông cùng phường để ăn uống, qua đó quen biết cháu T. (14 tuổi), con gái của chủ nhà.

Đối tượng Bùi Tuấn Trung tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk.

Sau đó, Trung làm quen, kết bạn Facebook và thường xuyên nhắn tin với cháu T.. Tháng 6/2025, lợi dụng lúc bố mẹ cháu T. đi vắng, Trung dụ dỗ bé đến một căn nhà hoang rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau đó, Trung dùng điện thoại giả vờ quay phim để hù dọa, không cho cháu T. nói ra sự việc trên với người lớn. Đến tháng 4, Trung tiếp tục nhắn tin rủ cháu T. đến nhà Trung thuê rồi thực hiện hành vi đồi bại với cháu.

Cuối tháng 8, khi kiểm tra điện thoại cháu T. gia đình đã phát hiện sự việc và tố cáo Trung đến cơ quan công an. Bùi Tuấn Trung được cơ quan chức năng xác định từng chung sống như vợ chồng với 2 người phụ nữ và có 3 con.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.