Bán nhân sâm giả trên mạng xã hội

Quá trình điều tra bước đầu xác định, bị can Lê Thị Thanh Hằng (SN 1992), trú tại xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa và Lê Thanh Hậu (SN 1998), trú tại xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội TikTok, Facebook để quảng cáo, tư vấn và kinh doanh các sản phẩm từ sâm.

Lê Thị Thanh Hằng bị khởi tố

Trong đó, các tài khoản được xác định gồm “HẰNG LÊ Sâm Ngọc Linh”, “Hằng lép2”, “Thanh hậu sâm ngọc linh” và một số tài khoản mạng xã hội khác.

Theo kết quả điều tra bước đầu, các đối tượng đặt mua sâm có hình thái tương đồng với Sâm Lai Châu, sau đó sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, tư vấn và cam kết với khách hàng đây là Sâm Ngọc Linh có nguồn gốc từ Kon Tum nhằm bán sản phẩm và thu lợi.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và xác định những cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Tang vật thu giữ trong vụ án

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo tìm bị hại là những cá nhân đã mua sâm và các sản phẩm từ sâm của Lê Thị Thanh Hằng, Lê Thanh Hậu thông qua các tài khoản mạng xã hội do các đối tượng sử dụng để quảng cáo, tư vấn và bán sản phẩm.

Các sản phẩm được đề nghị người mua rà soát gồm sâm, sâm ngâm rượu, sâm ngâm mật ong và các sản phẩm từ sâm khác được mua từ Lê Thị Thanh Hằng, Lê Thanh Hậu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị những cá nhân đã mua các sản phẩm nêu trên và nhận thấy mình có liên quan đến vụ án chủ động liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 16/9 đến ngày 30/9/2026. Địa điểm: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, số 15A Hạc Thành, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Người liên hệ: Đồng chí Lê Xuân Quỳnh, Điều tra viên. Số điện thoại: 0949.435.689.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị các cá nhân là bị hại hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án chủ động liên hệ, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cần thiết, góp phần phục vụ công tác điều tra và giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thông tin rộng rãi nội dung thông báo để những người đã mua sâm, sâm ngâm rượu, sâm ngâm mật ong của Lê Thị Thanh Hằng, Lê Thanh Hậu biết và chủ động liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa.