'Ban nhạc trẻ mơ ước' Catch The Young đã trở lại

Sau khi phát hành sản phẩm mới, ban nhạc sẽ khởi động chuyến lưu diễn châu Âu mang tên IGNITE EVOLVE. Các mốc thời gian cụ thể và thông tin chi tiết về chuyến lưu diễn này sẽ được công bố sau. Trước thời điểm ra mắt, nhóm đã chia sẻ những hình ảnh "nhá hàng" cho sản phẩm mới trên các tài khoản X và Instagram chính thức của mình.

Trước đó, Catch The Young đã thông báo về chuyến lưu diễn 2026 CATCH THE YOUNG EUROPE TOUR - IGNITE EVOLVE, dự kiến ​​diễn ra từ tháng 11-12/2026, với sự phối hợp tổ chức cùng FRONTROW, một nền tảng chuyên về các buổi hòa nhạc tại châu Âu.

Catch The Young là ban nhạc alternative pop-rock gồm 5 thành viên trực thuộc công ty quản lý Evermore Entertainment, bao gồm Sani, Kihoon, Namhyun, Junyong và Jungmo. Nhóm chính thức ra mắt vào ngày 1/11/2023 và đã phát hành album dài đầu tay mang tên EVOLVE vào đầu năm nay.

Trong năm nay, ban nhạc cũng đã thực hiện chuyến lưu diễn đầu tiên tại Mỹ Latinh với tên gọi CATCH THE YOUNG LIVE EVOLVE: LATAM TOUR 2026, đồng thời góp mặt trong đêm khai mạc lễ hội 2026 K-INDIE ON Festival tại Berlin vào ngày 19/9.