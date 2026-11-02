Ban nhạc Ngũ Cung lần đầu lên tiếng phản bác quan điểm 'rock chỉ gào thét'

Sắp tới đây, ban nhạc Ngũ Cung sẽ góp mặt trong một chương trình âm nhạc về rock do Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên phối hợp tổ chức. Đáng chú ý, nhóm được giao đảm nhận trọn vẹn phần kết chương trình, hứa hẹn mang đến một set diễn bùng nổ, giàu năng lượng và đậm dấu ấn riêng.

ban nhạc Ngũ Cung sẽ góp mặt trong một chương trình âm nhạc về rock ở Thái Nguyên.

Chia sẻ về lần xuất hiện đặc biệt này, nhạc sĩ Trần Thắng - thủ lĩnh ban nhạc Ngũ Cung cho biết anh cảm thấy vui và vinh dự khi được góp mặt trong một chương trình quy mô lớn dành riêng cho nhạc rock. Đây không chỉ là dịp để nhóm trình diễn mà còn là cơ hội giao lưu, kết nối với nhiều nghệ sĩ, ban nhạc mang những màu sắc âm nhạc khác nhau.

“Chúng tôi luôn trân trọng những sân khấu mà ở đó rock có cơ hội tiếp cận với đông đảo công chúng hơn. Đặc biệt, khi âm nhạc được đặt trong một chương trình văn hóa, nghệ thuật gắn với vùng đất và con người Thái Nguyên, chúng tôi càng cảm nhận rõ ý nghĩa của sự kết nối mà âm nhạc có thể mang lại. Thông qua phần trình diễn lần này, chúng tôi mong muốn mang đến nguồn năng lượng mạnh mẽ, thể hiện rõ cá tính và màu sắc âm nhạc riêng của ban nhạc, đồng thời tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ cùng khán giả Thái Nguyên”, nhạc sĩ Trần Thắng nói.

Đáng chú ý, trước quan điểm từng xuất hiện cho rằng “rock gào thét, thiếu sự trang nghiêm cần thiết của dòng nhạc cách mạng, yêu nước”, thủ lĩnh Ngũ Cung đã thẳng thắn lên tiếng phản bác. Theo nam nhạc sĩ, cách nhìn nhận này chưa phản ánh đầy đủ bản chất cũng như khả năng biểu đạt phong phú của nhạc rock.

Thủ lĩnh Ngũ Cung đã thẳng thắn lên tiếng phản bác quan điểm “rock gào thét, thiếu sự trang nghiêm cần thiết của dòng nhạc cách mạng, yêu nước”.

“Thực tế, rock không chỉ có sự dữ dội, những âm thanh mạnh hay cách hát gào thét như một bộ phận khán giả vẫn thường hình dung. Rock có rất nhiều sắc thái biểu đạt, từ quyết liệt, bùng nổ đến hào hùng, trang nghiêm và sâu lắng. Theo chúng tôi, thể loại âm nhạc không quyết định tính trang nghiêm của một tác phẩm. Điều quan trọng nằm ở cách người nghệ sĩ cảm nhận, lựa chọn ngôn ngữ biểu đạt và truyền tải được tinh thần của tác phẩm ấy”, Trần Thắng chia sẻ.

Không dừng lại ở việc bày tỏ quan điểm, Ngũ Cung còn mong muốn chứng minh sự đa dạng của rock thông qua phiên bản mới của ca khúc Hành Khúc Ngày Và Đêm.

“Chúng tôi hy vọng phiên bản rock của Hành khúc ngày và đêm sẽ mang đến khán giả một góc nhìn mới về ca khúc quen thuộc, đồng thời cho thấy những giá trị âm nhạc và tinh thần của tác phẩm vẫn có thể tiếp tục được lan tỏa qua những cách thể hiện khác nhau”, thủ lĩnh Ngũ Cung nhấn mạnh.

Có thể thấy, những chia sẻ của Trần Thắng không chỉ thể hiện quan điểm của riêng Ngũ Cung mà còn mở ra một góc nhìn đáng suy ngẫm về nhạc rock. Bởi sự mạnh mẽ trong âm thanh không đồng nghĩa với việc thiếu chiều sâu cảm xúc, cũng như một ca khúc mang tinh thần yêu nước không nhất thiết chỉ được thể hiện bằng những hình thức âm nhạc quen thuộc.

Có thể thấy, những chia sẻ của Trần Thắng không chỉ thể hiện quan điểm của riêng Ngũ Cung mà còn mở ra một góc nhìn đáng suy ngẫm về nhạc rock.

Thông qua sân khấu sắp tới tại Thái Nguyên, Ngũ Cung kỳ vọng góp phần đưa rock đến gần hơn với đông đảo công chúng, đồng thời cho thấy dòng nhạc này hoàn toàn có thể truyền tải những giá trị văn hóa, tinh thần và tình yêu quê hương, đất nước theo cách riêng.