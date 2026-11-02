Ban nhạc Ngũ Cung diễn kết màn Rock Concert - Thái Nguyên

Ban nhạc Ngũ Cung sẽ đảm nhận trọn vẹn phần III - cũng là phần kết chương trình với phần trình diễn rock bùng cháy và đa sắc gồm: "Đón em trở về", "Yêu", "Người ở đừng về", "Cô Đôi Thượng Ngàn" và "Hành khúc ngày và đêm".

Ngũ Cung làm gì trong set diễn kết màn?

Đại diện ban nhạc, nhạc sĩ - thủ lĩnh Trần Thắng thấy rất vui và vinh dự khi được góp mặt trong Rock Concert - Thái Nguyên bừng sáng - một chương trình có quy mô lớn, dành riêng cho Rock, đồng thời quy tụ nhiều nghệ sĩ và ban nhạc với những màu sắc âm nhạc khác nhau. Với Ngũ Cung, đây là cơ hội đáng quý để ban nhạc được giao lưu, kết nối và cùng các nghệ sĩ mang đến một không gian âm nhạc đa dạng cho khán giả.

“Chúng tôi luôn trân trọng những sân khấu mà ở đó Rock có cơ hội tiếp cận với đông đảo công chúng hơn. Đặc biệt, khi âm nhạc được đặt trong một chương trình văn hóa, nghệ thuật gắn với vùng đất và con người Thái Nguyên, chúng tôi càng cảm nhận rõ ý nghĩa của sự kết nối mà âm nhạc có thể mang lại. Thông qua phần trình diễn lần này, chúng tôi mong muốn mang đến nguồn năng lượng mạnh mẽ, thể hiện rõ cá tính và màu sắc âm nhạc riêng của ban nhạc, đồng thời tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ cùng khán giả Thái Nguyên”, nhạc sĩ Trần Thắng nói.

Về việc được Ban Tổ chức (BTC) giao cho toàn bộ phần III khép lại concert - vị trí quan trọng bậc nhất trong một concert, thủ lĩnh Ngũ Cung trân trọng và cảm ơn sự tin tưởng của BTC. Với ban nhạc, đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm.

Theo Trần Thắng, một concert quy tụ nhiều nghệ sĩ với những màu sắc âm nhạc và phong cách trình diễn khác nhau sẽ tạo nên một hành trình cảm xúc đa dạng cho khán giả. Vì vậy, phần biểu diễn kết màn cũng có vai trò quan trọng trong việc tạo điểm nhấn, duy trì năng lượng và để lại dư âm sau khi chương trình khép lại.

“Chúng tôi tự tin vào bản sắc, cá tính và thế mạnh âm nhạc của mình. Chúng tôi không đặt phần trình diễn trong sự so sánh với bất kỳ nghệ sĩ nào, bởi mỗi nghệ sĩ đều có màu sắc và cách kết nối với khán giả riêng. Điều chúng tôi hướng đến là mang lên sân khấu những gì chân thực nhất với tinh thần mà ban nhạc đã theo đuổi: một chất Rock mạnh mẽ, giàu năng lượng và đầy cảm xúc. Hy vọng rằng với phần trình diễn của mình, chúng tôi có thể cùng khán giả tạo nên một cái kết thật bùng nổ và đáng nhớ, để Rock Concert - Thái Nguyên bừng sáng khép lại trong một bầu không khí tràn đầy năng lượng”, nam nhạc sĩ cho hay.

Làm mới nhạc cách mạng bằng Rock

Một trong những điểm nhấn trong set diễn của ban nhạc Ngũ Cung là "Hành khúc ngày và đêm" - nhạc phẩm cách mạng kinh điển do nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc từ bài thơ "Ngày và đêm" của nhà thơ Bùi Công Minh.

Lúc thực hiện album Di sản, Ngũ Cung đã chọn "Hành khúc ngày và đêm" - một tác phẩm mang giá trị lịch sử và tinh thần đặc biệt, thể hiện lòng yêu nước, ý chí kiên cường cùng khí thế hào hùng của con người Việt Nam. Khi tiếp cận một ca khúc đã trở nên quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả, Ngũ Cung luôn ý thức rằng việc làm mới cần bắt đầu từ sự trân trọng những giá trị cốt lõi của tác phẩm.

Với phiên bản lần này, Ngũ Cung lựa chọn tiếp cận ca khúc bằng ngôn ngữ âm nhạc Rock, khai thác nguồn năng lượng mạnh mẽ, tiết tấu và âm thanh đặc trưng của dòng nhạc này. Ban nhạc đặt mục tiêu tạo nên cách thể hiện mới mẻ, có cá tính riêng nhưng vẫn giữ được tinh thần, thông điệp và cảm xúc mà tác phẩm gốc truyền tải.

Từng có ý kiến cho rằng “Rock gào thét, thiếu sự trang nghiêm cần thiết của dòng nhạc cách mạng, yêu nước”, nhạc sĩ Trần Thắng và ban nhạc Ngũ Cung không đồng tình với quan điểm này.

“Thực tế, Rock không chỉ có sự dữ dội, những âm thanh mạnh hay cách hát gào thét như một bộ phận khán giả vẫn thường hình dung. Rock có rất nhiều sắc thái biểu đạt, từ quyết liệt, bùng nổ đến hào hùng, trang nghiêm và sâu lắng. Theo chúng tôi, thể loại âm nhạc không quyết định tính trang nghiêm của một tác phẩm. Điều quan trọng nằm ở cách người nghệ sĩ cảm nhận, lựa chọn ngôn ngữ biểu đạt và truyền tải được tinh thần của tác phẩm ấy.

Chúng tôi hy vọng phiên bản Rock của Hành khúc ngày và đêm sẽ mang đến khán giả một góc nhìn mới về ca khúc quen thuộc, đồng thời cho thấy những giá trị âm nhạc và tinh thần của tác phẩm vẫn có thể tiếp tục được lan tỏa qua những cách thể hiện khác nhau”, Trần Thắng chia sẻ.