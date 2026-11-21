Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 và đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến, thu hút khách du lịch, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026 với chủ đề “Rực rỡ miền kỳ quan - Linh thiêng vùng đất lửa”. Sự kiện diễn ra từ ngày 24-30/11/2026 tại nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh.

Đài tưởng niệm trung tâm Thành cổ Quảng Trị.

Đây là hoạt động mở màn cho chuỗi chương trình “Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị” được tổ chức định kỳ từ ngày 24 hàng tháng. Thông qua sự kiện, tỉnh Quảng Trị kỳ vọng kiến tạo những sản phẩm du lịch mới mẻ, mang dấu ấn khác biệt nhằm nâng cao độ nhận diện thương hiệu điểm đến, thu hút du khách, kéo dài thời gian lưu trú và thúc đẩy tăng trưởng doanh thu cho ngành du lịch - dịch vụ địa phương, hướng tới phát triển công nghiệp văn hóa bền vững.

Chương trình Khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026 diễn ra vào lúc 20h10 ngày 24/11, được tổ chức theo hình thức cầu truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8.

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh (phường Đồng Hới): Chương trình nghệ thuật đặc biệt gồm 3 chương (Linh thiêng vùng đất lửa; Rực rỡ miền kỳ quan; Khát vọng Quảng Trị) kết hợp màn bắn pháo hoa nổ tầm cao. Tại đây, BTC sẽ chính thức công bố các giải thưởng du lịch quốc tế danh giá năm 2026 dành cho Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Vườn Quốc gia hàng đầu châu Á và Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam).

Tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh cơ sở 2 (phường Nam Đông Hà) diễn ra chương trình biểu diễn lân sư rồng, trình diễn áo dài, lễ hội đường phố sôi động và bắn pháo hoa nổ tầm cao chào mừng.

Trong suốt 7 ngày diễn ra sự kiện (24/11 - 30/11/2026), người dân và du khách sẽ được hòa mình vào không gian lễ hội đa sắc màu với 14 hoạt động quy mô, trong đó đáng chú ý có chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch Ấn Độ qua điện ảnh Bollywood (22/11 - 25/11).

Mục tiêu của chương trình là xây dựng bộ sản phẩm du lịch Quảng Trị cho thị trường khách Ấn Độ, đẩy mạnh quảng bá điểm đến, xúc tiến mở đường bay từ Ấn Độ đến Quảng Trị để đón đầu làn sóng khách du lịch Ấn Độ và hiệu ứng từ phim SILAA và điện ảnh Ấn Độ.

Ban nhạc Bức Tường.

Bên cạnh đó còn có liveshow Rock bùng nổ (20h ngày 25/11, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Đồng Hới) với sự góp mặt của hai ban nhạc Bức Tường và Microwave.

Tại khu vực Thành cổ Quảng Trị, ban tổ chức dự kiến thực hiện nghi lễ chào đại kỳ Tổ quốc rộng 2.025m², kết hợp trình diễn 34 khinh khí cầu đồng loạt ở độ cao khoảng 50m xung quanh đại kỳ. Lễ hội còn có các chương trình biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc, giao lưu với phi công và đội ngũ kỹ thuật, cùng không gian trải nghiệm văn hóa, du lịch phục vụ người dân và du khách.