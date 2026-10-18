Bán nhà, đi hơn 2.000 km để gặp bạn gái, phát hiện 'người trong mộng' là AI

Đầu tháng 10, Edimar Rocha Martins quyết định rời quê nhà ở thành phố Imperatriz (Brazil) để bắt đầu hành trình dài ngày với niềm tin sắp được gặp "người trong mộng" mà anh từng hẹn hò trên mạng.

Trải qua hơn 2 ngày trên những chuyến xe bus băng qua quãng đường hơn 2.000 km, người thợ hồ 49 tuổi đến thành phố Belo Horizonte với đầy kỳ vọng. Thế nhưng, anh bàng hoàng nhận ra không một bóng người chờ đợi tại điểm hẹn.

Kênh TikTok của Jéssica Oliveira thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi nhờ những đoạn video ghi lại cảnh trang trại bạt ngàn, cùng lời mời gọi tha thiết hướng về một mái ấm bình yên. Video: Jessicafazendeira/TikTok

Để có chi phí lên đường, người thợ hồ này đã bán hết số ít đồ đạc còn lại trong nhà dù trong tay chẳng có lấy một địa chỉ cụ thể. Giữa thành phố xa lạ, anh kiên nhẫn cầm bức ảnh trên tay hỏi từng người trên đường nhưng chỉ nhận lại những cái lắc đầu.

Hy vọng cuối cùng của Edimar chính thức vụt tắt, khi anh ghé vào một đài phát thanh địa phương và biết được sự thật phũ phàng rằng nhân vật ấy hoàn toàn không có thực ngoài đời.

Rơi vào cảnh khốn cùng ở nơi đất khách quê người, song người đàn ông 49 tuổi này may mắn nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ chính quyền địa phương để có chỗ nghỉ ngơi, ăn uống cùng tấm vé xe trở về quê nhà Imperatriz.

Chuyến đi kéo dài nhiều ngày với sự mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần khiến sức khỏe của Edimar suy giảm, buộc anh phải dừng chân khám bệnh dọc đường trước khi về nương nhờ nhà người chị ruột. Khoản tiền dành dụm ít ỏi cùng trợ cấp nghỉ việc nhanh chóng cạn kiệt sau những ngày kẹt lại khách sạn đắt đỏ.

Chuyến đi kéo dài nhiều ngày với sự mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần khiến sức khỏe của Edimar suy giảm. Ảnh: jornalboaz

Khi câu chuyện về Edimar được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, người đứng sau kênh TikTok Jéssica Oliveira bất ngờ xuất hiện, thừa nhận toàn bộ video đăng lên kênh này đều là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo, nhằm mục đích tăng tương tác và kinh doanh.

Dù vậy, chủ kênh Jéssica Oliveira đã phủ nhận việc từng gửi lời mời trực tiếp đến Edimar và sau đó đã gỡ toàn bộ kênh. Cơ quan cảnh sát địa phương cho biết việc tạo ra nhân vật ảo trên mạng dù không vi phạm pháp luật, nhưng hành vi lợi dụng công nghệ để trục lợi có thể cấu thành tội lừa đảo.

Đáng chú ý, câu chuyện của Edimar Martins không phải là trường hợp cá biệt ở Brazil. Tính riêng tại Belo Horizonte, từng có 2 vụ việc tương tự xảy ra chỉ trong khoảng 6 tháng trở lại đây.

Trước thực trạng các công nghệ giả mạo hình ảnh và giọng nói ngày càng tinh vi, chính quyền các địa phương ở Brazil đã liên tục đưa ra những lời cảnh báo người dân cần hết sức tỉnh táo trước các mối quan hệ qua mạng.

Về phần Edimar, dù vấp phải cái kết đau lòng và tổn thất lớn, người thợ hồ này vẫn nuôi hy vọng tìm kiếm một hạnh phúc mới. “Dù tôi không tìm thấy cô ấy, nhưng tôi sẽ tìm người khác, cũng ở chính nơi tôi đã đến, và tôi sẽ đi lần nữa.”, anh quả quyết.