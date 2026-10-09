Bán nhà 2 giá, thanh toán không qua tài khoản ngân hàng sẽ bị phạt nặng

Phạt từ 240.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng khi thanh toán tiền nhà không qua tài khoản ngân hàng

Đã từ rất lâu, trên thị trường bất động sản, luôn luôn tồn tại tình trạng bán nhà, bán đất thoả thuận một giá, còn lại ghi trên giấy tờ, hợp đồng mua bán chuyển nhượng một giá, nhằm né thuế. Nhưng hành vi này sẽ được xử lý mạnh tay theo quy định mới hiện nay.

Cụ thể, căn cứ theo Nghị định 339/2026/NĐ-CP, kể từ ngày 26/8/2026, các chủ đầu tư, doanh nghiệp kinh doanh địa ốc hoặc dịch vụ môi giới nếu nhận thanh toán trực tiếp từ khách hàng mà không qua hệ thống ngân hàng sẽ bị xử phạt hành chính lên tới 300 triệu đồng, đồng thời buộc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Tại khoản 3 Điều 66 Nghị định số 339/2026/NĐ-CP đã quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản. Theo đó, chủ đầu tư dự án, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản (sàn giao dịch, môi giới, quản lý...) nhận tiền thanh toán hợp đồng từ khách hàng bằng tiền mặt hoặc qua các kênh không chính thức, thay vì qua tài khoản ngân hàng. Chế tài phạt tiền từ 240.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng.

Cùng với đó, dòng tiền thanh toán bắt buộc phải đi qua tài khoản thanh toán mở tại các tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Quy định mới này đã siết chặt chế tài xử phạt đối với các giao dịch bất động sản dùng tiền mặt. Nhằm bịt kín kẽ hở trốn thuế, ngăn chặn hành vi rửa tiền và đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế.

Bên cạnh đó, theo điểm a khoản 7 Điều 66 của Nghị định này, ngoài việc nộp phạt tài chính, doanh nghiệp vi phạm còn phải chịu chế tài khắc phục hậu quả . Trường hợp hợp đồng đang trong quá trình thực hiện dở dang, doanh nghiệp bắt buộc phải chuyển đổi hình thức thu tiền, yêu cầu khách hàng thực hiện các đợt thanh toán tiếp theo hoàn toàn thông qua tài khoản ngân hàng theo đúng quy chuẩn pháp luật.

Quy định mới này cũng đã hiện thực hóa nguyên tắc bắt buộc thanh toán qua ngân hàng đã được xác lập tại Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023, chấm dứt triệt để tình trạng các bên thỏa thuận hai giá, ghi giá thấp trên hợp đồng để né thuế và thanh toán phần chênh lệch lớn bằng tiền mặt trao tay.