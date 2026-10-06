Ban Nghiên cứu Phát triển TPHCM được bổ sung nguồn nhân lực quan trọng

Chiều 6/10, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Cùng dự có ông Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; ông Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã công bố quyết định điều động 4 cán bộ về Văn phòng Thành ủy và phân công công tác tại Ban Nghiên cứu Phát triển Thành phố.

Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động về Văn phòng Thành ủy và phân công công tác tại Ban Nghiên cứu phát triển Thành phố đối với ông Hồ Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Văn Y, Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM về Văn phòng Thành ủy và phân công công tác tại Ban Nghiên cứu phát triển Thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết trao quyết định cho 4 cán bộ

Ban Thường vụ Thành ủy quyết định tiếp nhận, điều động bà Nguyễn Thị Phương Ngọc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM; điều động ông Phùng Kiên Giang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Gò Vấp về Văn phòng Thành ủy và phân công công tác tại Ban Nghiên cứu phát triển Thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết cho biết, các cán bộ được điều động dịp này là nguồn nhân lực quan trọng bổ sung cho các tiểu ban của Ban Nghiên cứu phát triển Thành phố, để ban tiếp tục triển khai thực hiện các đề án, chương trình, nhiệm vụ do Ban Thường vụ Thành ủy giao.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết mong rằng, các cán bộ vừa nhận quyết định sẽ chuẩn bị tiếp nhận công việc tại đơn vị công tác mới, tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Thường trực Thành ủy sẽ giao Văn phòng Thành ủy phối hợp Ban Tổ chức Thành ủy phân công các cán bộ về tiểu ban theo đúng năng lực của bản thân, đúng chuyên môn và sở trường công tác.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ, Thành phố còn rất nhiều nhiệm vụ ngổn ngang, cần được tiếp tục triển khai thực hiện gắn với các nhiệm vụ Trung ương giao. Việc sắp xếp, bố trí cán bộ là yêu cầu tổng thể chung của Thành phố. “Ở vị trí công tác mới, lao động cá nhân của các cán bộ sẽ đặt nặng hơn, do đó cần phải dành thời gian, tâm huyết để hoàn thiện sản phẩm đạt yêu cầu ở mức tốt, phục vụ cho nhiệm vụ phát triển của Thành phố", bà Văn Thị Bạch Tuyết yêu cầu.

Hiện nay, Ban Nghiên cứu Phát triển có 5 tiểu ban, chuyên tham mưu về các lĩnh vực xây dựng thể chế, phát triển kinh tế, các vấn đề xã hội và công tác xây dựng Đảng. Thời gian tới, Thường trực Thành ủy tiếp tục tăng cường nhân sự cho Ban, Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết yêu cầu Ban Tổ chức Thành ủy, Đảng ủy Ban và các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy về công tác nhân sự của Ban Nghiên cứu phát triển Thành phố.

Thay mặt các nhân sự nhận quyết định, ông Hồ Nam cảm ơn lãnh đạo Thành phố đã quan tâm, tạo điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, gắn bó, phát huy kinh nghiệm, năng lực và sở trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ tại vị trí công tác mới.