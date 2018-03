Bạn nghĩ gì khi 50 năm nữa chúng ta chỉ có côn trùng để ăn?

Thế giới ẩm thực côn trùng không còn xa lạ trên thế giới. Theo Tổ chức Nông Lương Liên Hiệp Quốc (FAO), côn trùng ăn được là thứ mang về nhiều triệu đô la ở Thái Lan.

Ảnh minh họa: Shutterstock

Hai năm trước, cơ quan này đã công bố một báo cáo về ngành công nghiệp ăn bọ của đất nước này, kết luận rằng "côn trùng cực kỳ giàu protein, vitamin và khoáng chất”. Và bạn nghĩ sao khi 50 năm nữa côn trùng là thức ăn chính của mình?

Theo iflscience, mỗi năm, có khoảng 70 triệu người được bổ sung vào dân số thế giới. Nếu tăng trưởng vẫn tiếp tục ở mức này, đến năm 2050, dân số dự kiến sẽ đạt đến 9 tỉ người. Để nuôi được dân số “khủng” này, chúng ta sẽ cần sản xuất gần gấp đôi lương thực so với hiện nay. Nhưng hiện nay chúng ta sử dụng 70% đất nông nghiệp để nuôi gia súc, trong khi đại dương bị đánh bắt quá mức, môi trường đang bị ô nhiễm, biến đổi khí hậu và bệnh tật đe dọa sản xuất cây trồng. Với gần 1 tỉ người đói, rõ ràng chúng ta cần phải cân nhắc những ý tưởng của mình để giảm lãng phí thực phẩm và làm cho sản xuất lương thực hiệu quả hơn. Một giải pháp khả thi đó là ăn côn trùng.

Theo trang web này, khoảng 2 tỉ người thường ăn côn trùng trong chế độ ăn uống, và hơn 1.900 loài côn trùng có thể ăn được. Loài ăn phổ biến nhất là bọ cánh cứng, sâu bướm, ong, ong bắp cày và kiến.

FAO gần đây báo cáo về các loại côn trùng ăn đáng để xem xét nếu bạn quan tâm đến chủ đề này.

Bạn đã ăn côn trùng trong nhiều năm nhưng không hề biết

Nếu ý tưởng ăn côn trùng gây phiền toái cho bạn, bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng bạn đã thường xuyên ăn chúng. Lấy ví dụ bia, vài loại côn trùng đặc biệt cũng thường được dùng để tạo màu tự nhiên cho bia, hoặc nước ép trái cây đóng hộp, bột cà ri… Chúng ta đã ăn chúng trong nhiều năm và chúng không hề gây phiền hà cho sức khỏe chúng ta, theo iflscience.

Côn trùng là thực phẩm lành mạnh

Côn trùng thực sự có hàm lượng chất béo, protein, vitamin, chất xơ và khoáng chất cao, thường có thể sánh với cá hoặc gia súc. Chẳng hạn, dế có chứa hàm lượng protein trung bình 205 g/kg trong khi thịt bò chứa 256 g/kg. Mối cũng đáng ngạc nhiên là giàu protein - một trong những loài được tìm thấy ở Venezuela là 64% protein. Một số côn trùng thậm chí còn chứa đến 80% protein theo trọng lượng.

Côn trùng cũng có nhiều a xít amin thiết yếu và a xít béo Omega-3; sâu chứa nhiều a xít béo chưa bão hòa Omega-3 và a xít béo Omega-6 như cá và thậm chí nhiều hơn thịt bò và thịt lợn. Một số có chất sắt rất cao; cào cào chứa đến 20 mg/100g, trong khi thịt bò chỉ chứa khoảng 6 mg/100g.

Côn trùng là thực phẩm xanh và sạch

Ăn côn trùng là thân thiện với môi trường. Côn trùng là giống máu lạnh, do đó chúng cần ít năng lượng hơn để duy trì nhiệt độ cơ thể. Nuôi côn trùng giúp giảm việc tưới tiêu và sử dụng thuốc trừ sâu. Côn trùng cũng cần đất đai và nước ít hơn đáng kể so với các loài động vật truyền thống và cũng sinh sản nhanh hơn nhiều. Chúng cũng có chu kỳ sống ngắn hơn và do đó có thể được nuôi nhanh và nuôi ở số lượng lớn ở các khu vực nhỏ…, theo iflscience.

Lợi ích kinh tế và sinh kế

Thu thập, nuôi trồng, chế biến và bán côn trùng có thể mang lại cơ hội sinh kế quan trọng cho những người nghèo sống ở các nước đang phát triển. Những hoạt động này sẽ cải thiện chế độ ăn uống, nhưng cũng có thể tạo việc làm và tạo thu nhập bằng tiền mặt thông qua việc bán sản phẩm. Nó cũng không đòi hỏi nhiều kinh nghiệm hay thiết bị tinh vi, có nghĩa là nhiều cá nhân có thể tham gia vào các hoạt động này bao gồm cả phụ nữ và những người sống ở nông thôn hoặc thành thị thiếu đất canh tác.

Hương vị không tệ như bạn nghĩ

Theo National Geographic, trong khi con bọ có thể có mùi hôi, thật ra chúng có vị như táo. Sâu đỏ được nói là cay, nhưng loại sâu cây này có vị giống như thịt heo.

Côn trùng có thể không dành cho tất cả mọi người, nhưng chúng có thể là một tài sản có giá trị đối với an ninh lương thực toàn cầu. Chúng bền vững, xanh và sạch, dinh dưỡng và có thể giúp mọi người thoát khỏi đói nghèo. Ủy ban châu Âu đang đưa ra giải thưởng rất hào phóng cho nhóm có ý tưởng tốt nhất để phát triển côn trùng như một loại thực phẩm phổ biến, theo National Geographic.

Ngọc Lam