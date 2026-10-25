Bản Nác mong một con đường an toàn

Một đoạn đường bê tông ở bản Nác bị hư hỏng.

Hơn 11km từ bản Nác qua xóm Vang để đến trung tâm xã là quãng đường không quá xa, nhưng với người dân nơi đây, mỗi chuyến đi đều có thể trở thành một hành trình nhọc nhằn.

Con đường được hình thành từ năm 2002, phần lớn vẫn là đường đất, với nhiều đoạn dốc cao, khúc cua hẹp. Qua thời gian, dưới tác động của thời tiết và những trận mưa kéo dài, mặt đường ngày càng xuống cấp.

Không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất, tình trạng đường xấu còn tác động đến việc dạy và học của thầy cô, học sinh. Hằng ngày, các giáo viên đến những điểm trường trong xóm phải vượt qua cung đường khó đi. Cô Hoàng Thị Nga, giáo viên Trường Tiểu học Liên Minh, xã Tràng Xá, chia sẻ: Đường đi khó, nhiều hôm mưa chúng tôi phải gửi xe máy đi bộ khoảng 5km để tới trường. Chúng tôi mong Nhà nước sớm cứng hóa tuyến đường để việc đi lại được dễ dàng.

Câu chuyện của các cô giáo cũng là nỗi lo chung của người dân bản Nác. Ông Triệu Văn Minh, người dân trong bản, nói: Chúng tôi mong Nhà nước quan tâm làm đường càng sớm càng tốt.

Cột mốc giới mới được cắm.

Mong muốn ấy càng trở nên cấp thiết khi những trận mưa lũ lớn năm 2025 gây hư hỏng nhiều tuyến đường giao thông trong bản. Một số tuyến đường bê tông được Nhà nước hỗ trợ đầu tư, người dân đóng góp đối ứng đã bị sạt lở, hỏng nghiêm trọng; trong đó, có hơn 1km gần như bị phá hỏng hoàn toàn.

Toàn bản có 23 cầu ngầm, hiện vẫn còn 5 cầu bị hư hỏng theo thống kê tại thời điểm ghi nhận. Một số vị trí đã được khắc phục, song vẫn còn những điểm cần sớm sửa chữa, nhất là khi mưa lớn, nước dâng cao.

Đối với người dân, những đoạn đường, cầu ngầm hư hỏng không chỉ gây bất tiện mà còn tiềm ẩn nguy hiểm, ảnh hưởng đến việc đi lại, học tập và sản xuất.

Anh Triệu Phúc Quang, người dân bản Nác, cho biết: Những hôm trời mưa, nước ngập sâu, người lớn đi lại cũng nguy hiểm. Học sinh những ngày mưa to phải nghỉ học.

Trước những khó khăn đó, người dân mong muốn tuyến đường, cầu ngầm bị hỏng sớm được kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn và có phương án sửa chữa phù hợp. Trong khi chờ đợi đầu tư lâu dài, việc cảnh báo những điểm nguy hiểm, khắc phục các vị trí có nguy cơ sạt lở cũng rất cần thiết nhằm hạn chế rủi ro, nhất là vào những ngày mưa to.

Theo thông tin từ địa phương, tuyến đường từ xóm Vang đi qua bản Nác, kết nối với xã Hợp Thành, tỉnh Bắc Ninh, dự kiến được khởi công trong tháng 11-2026. Đây là tuyến đường được xây dựng thuộc Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, tỉnh Thái Nguyên”.

Một tuyến đường mới sẽ không thể giải quyết mọi khó khăn chỉ trong ngày một ngày hai. Tuy nhiên, nếu được triển khai đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng và phù hợp với điều kiện địa hình, công trình sẽ góp phần cải thiện điều kiện đi lại, tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, phát triển sản xuất và nâng cao đời sống người dân.