Bản Nà Hò tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
Ngày 12/11, Ban Công tác Mặt trận bản Nà Hò, xã Chiềng Khương, tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Dự ngày hội có lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Đảng ủy, UBND xã Chiềng Khương cùng đông đảo nhân dân trong bản.
Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân đã cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026); đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước năm 2026.
Bản Nà Hò có 152 hộ, 725 nhân khẩu, gồm 4 dân tộc Thái, Mường, Kinh và Mông cùng sinh sống. Nhân dân trong bản đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua, xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự và bản sắc văn hóa dân tộc. Hằng năm, trên 80% số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập. Đến nay, bản còn 4 hộ nghèo, 2 hộ cận nghèo.
Phát biểu tại ngày hội, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh biểu dương những kết quả bản Nà Hò và xã Chiềng Khương đạt được; đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc, chấp hành pháp luật và bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Nhân dịp này, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La đã trao 20 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn; Ban Công tác MTTQ Việt Nam xã Chiềng Khương tặng quà cho 5 hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn bản Nà Hò.
Trong khuôn khổ ngày hội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng và cổ vũ bà con thi đua xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-chieng-khuong/ban-na-ho-to-chuc-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-4WUriOevg.html