Bản Nà Hò tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Các đại biểu dự ngày hội.

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân đã cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026); đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước năm 2026.

Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho xã Chiềng Khương.

Bản Nà Hò có 152 hộ, 725 nhân khẩu, gồm 4 dân tộc Thái, Mường, Kinh và Mông cùng sinh sống. Nhân dân trong bản đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua, xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự và bản sắc văn hóa dân tộc. Hằng năm, trên 80% số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập. Đến nay, bản còn 4 hộ nghèo, 2 hộ cận nghèo.

Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phát biểu tại ngày hội.

Đông đảo nhân dân đến dự ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh biểu dương những kết quả bản Nà Hò và xã Chiềng Khương đạt được; đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc, chấp hành pháp luật và bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tặng quà cho các gia đình chính sách bản Nà Hò.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tặng quà cho các hộ nghèo, cận nghèo bản Nà Hò.

Viện Kiểm sát nhân dân khu vực III tặng quà cho bản Nà Hò, xã Chiềng Khương.

Nhân dịp này, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La đã trao 20 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn; Ban Công tác MTTQ Việt Nam xã Chiềng Khương tặng quà cho 5 hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn bản Nà Hò.

Chơi trò chơi bịt mắt bắt vịt tại ngày hội.

Đông đảo nhân dân tham gia cổ vũ chơi trò chơi bịt mắt bắt vịt.

Trong khuôn khổ ngày hội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng và cổ vũ bà con thi đua xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Trận thi đấu chung kết kéo co tại ngày hội.