Ngày Văn hoá Việt Nam

Ngày 23/11, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Chiến, xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu chung vui với bà con nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ niềm phấn khởi trước những kết quả mà thôn Chiến đã đạt được thời gian qua.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng các đại biểu thăm gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng của xã Vân Sơn. Ảnh: Lê Huệ

Bà nhấn mạnh, trải qua hàng nghìn năm lịch sử, đoàn kết đã trở thành truyền thống quý báu và là cội nguồn sức mạnh giúp dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Trích dẫn lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công", Chủ tịch MTTQ Việt Nam khẳng định bài học này đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tặng quà gia đình chính sách, người có công xã Vân Sơn. Ảnh: Lê Huệ

Biểu dương tinh thần tự lực của người dân địa phương, bà Bùi Thị Minh Hoài đánh giá cao việc bà con thôn Chiến đã biến di sản văn hóa Mường thành "sinh kế xanh". Việc các nghệ nhân tích cực trao truyền làn điệu múa, tiếng chiêng truyền thống kết hợp với sự thành thạo trong ứng dụng công nghệ số đã giúp đưa các sản phẩm nông sản đặc trưng như chuối, quýt, củ cải Vân Sơn đến với thị trường cả nước, mang lại cuộc sống ấm no cho nhân dân.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam cũng dẫn dắt tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, khẳng định văn hóa và con người chính là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Hướng tới hai mục tiêu chiến lược của Đại hội XIV của Đảng (phấn đấu đến năm 2045 đưa nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao), Chủ tịch MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ tỉnh Phú Thọ và xã Vân Sơn luôn lấy việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân làm mục tiêu trong mọi nhiệm vụ.

Bà đề nghị các cấp chính quyền tiếp tục đồng hành, hỗ trợ thôn Chiến phấn đấu đưa 100% hộ dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng; xây dựng xã Vân Sơn thành mô hình điển hình về chính quyền cơ sở gần dân, lắng nghe, phục vụ dân và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số gắn với phát triển kinh tế xanh.

Đồng thời, bà con cần tiếp tục gìn giữ, phát huy nghệ thuật trình tấu chiêng Mường cùng các điệu hát múa truyền thống cho thế hệ mai sau.

Bà Bùi Thị Minh Hoài tặng quà động viên các đội bóng đá nữ dân tộc thiểu số tham gia Giải bóng đá nữ dân tộc thiểu số Vân Sơn. Ảnh: Lê Huệ

Dấu ấn đoàn kết và “Làng số” ở thôn Chiến

Thôn Chiến (xã Vân Sơn) được thành lập từ tháng 6/2026, hiện có 119 hộ với 603 nhân khẩu, trong đó 100% là đồng bào dân tộc thiểu số (riêng dân tộc Mường chiếm 98%). Nằm ở độ cao khoảng 800m so với mực nước biển, thôn sở hữu cảnh quan thiên nhiên ưu đãi cùng những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, tạo tiền đề thuận lợi để phát triển du lịch cộng đồng.

Năm 2026, nhờ tinh thần đoàn kết và chủ động vươn lên, đời sống của người dân thôn Chiến đã có nhiều chuyển biến tích cực. Thu nhập bình quân đạt 32 triệu đồng/người/năm; toàn thôn có 116 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Đáng chú ý, người dân trong thôn đã tự nguyện hiến khoảng 6.000m² đất để xây dựng nhà văn hóa khu dân cư. Các phong trào "Ngày thứ Bảy, Chủ nhật xanh", "Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp" được duy trì hiệu quả, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và cảnh quan môi trường.

Thôn Chiến cũng là địa phương được chọn xây dựng mô hình "Làng số", bước đầu ứng dụng công nghệ trong việc quảng bá du lịch, tiêu thụ nông sản trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt.

Nhân dịp về thăm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã trao quà cho tập thể khu dân cư thôn Chiến. Các đại biểu Trung ương và lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cũng đã trao tặng 70 suất quà cho các gia đình chính sách, già làng, người có uy tín và hộ nghèo trên địa bàn xã Vân Sơn, đồng thời trao quà động viên các đội bóng đá nữ dân tộc thiểu số tham dự Giải bóng đá nữ Vân Sơn.