Bản Mường náo nhiệt Ngày hội Đại đoàn kết

Kéo co, múa sạp, đánh đu, ném còn, ẩm thực thắng cố và nhất là Hội chợ trưng bày lâm sản của đồng bào Trung Sơn, đã thu hút đông đảo du khách và người dân đổ về xóm núi.

Một Ngày hội Đại đoàn kết được xã núi lồng ghép tổ chức cùng hàng loạt hoạt động văn hoá tạo nên không khí náo nhiệt chưa từng có với sự tham gia của các xã lân cận. Điểm đến là thôn Đâng.

Đông đảo người dân đổ về thôn Đâng chung vui Ngày hội Đại đoàn kết. Ảnh: Tùng Duy.

Thôn Đâng hiện có 96 hộ, gồm 5 dân tộc Mường, Dao, Kinh, Mông và Thái cùng chung sống. Trong đó, đồng bào dân tộc Mường chiếm khoảng 85% dân số. Từng là thôn nghèo như 13 thôn trong toàn xã Trung Sơn, nay thôn Đâng trở nên khấm khá có thu nhập bởi trồng quê và làm du lịch, đời sống người dân đã chuyển biến tích cực. Toàn bộ đường thôn đã được bê tông hoá, điện lưới phủ khắp, nhà văn hoá khang trang, nhiều gia đình đã xây nhà hai tầng và sắm ô tô.

Rộn ràng không khi Ngày hội.

Thu nhập ước đạt trên 50 triệu đồng/người/năm. Toàn thôn chỉ còn 4 hộ nghèo và 12 hộ cận nghèo. Những con số này chưa từng ai dám nghĩ đến những năm trước đây khi Trung Sơn là xã núi khó khăn nhất của tỉnh Phú Thọ.

Nông lâm sản của đồng bào trưng bày và bán tại Ngày hội.

Bây giờ thôn Đâng còn làm du lịch. Lợi thế không khí mát lạnh. Nơi đây có hồ nước lớn xanh mát, rừng quế bao quanh, còn giữ được nhiều đồi cọ truyền thống và đặc biệt đã được tỉnh Phú Thọ lựa chọn đầu tư nguồn lực lớn tạo quần thể điểm nhấn lưu trú, nghỉ dưỡng.

Khởi sắc

Từng đến Trung Sơn và thôn Đâng những năm 2015 - 2020, phóng viên Báo Đại đoàn kết cũng ngỡ ngàng cảm nhận sức sống mới của vùng đất khó đã trở nên khác biệt.

Chương trình Mục tiêu quốc gia và nhiều nguồn lực chính sách của Đất Tổ, đặc biệt tập trung điều phối và đồng hành của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Phú Thọ, đang từng ngày thay đổi tất cả. Cây quế đang trở thành một hướng phát triển đáng chú ý. Chỉ riêng thôn Đâng, trong 9 tháng, diện tích trồng mới cây quế đạt khoảng 40 ha; diện tích khai thác lá là 5 ha, ước tính giá trị đạt 2,5 tỷ đồng.

Tiềm năng phát triển kinh tế rừng đã nâng cao thu nhập cho đồng bào từ lợi thế đất đai và tài nguyên sẵn có. Mỗi hộ có trung bình 3-4 ha quế, thu nhập từ 200-400 triệu đồng/năm. Nhiều hộ đã có nguồn thu vượt trội từ 800 triệu đồng - 1 tỷ đồng như hộ gia đình anh Đinh Văn Vững, Đinh Văn Thế, Đinh Thị Lụa.

Diện mạo đẹp của xứ núi Trung Sơn ngày nay. Ảnh: Tùng Duy.

Và hiện nay đã có tới 2/3 tổng diện tích quế Trung Sơn (hơn 3.000 ha) có thu. Cải thiện cuộc sống khi thu nhập là “linh hồn” xây dựng nông thôn mới bởi cây quế.

Ở vùng đất đã từng phải có một “Nghị quyết cây quế” nhằm cải biến thu nhập và hoá giải câu chuyện nhiều đàn ông đất núi bị ế vợ do quá nghèo, để thấy sinh kế cho đồng bào đã được các cấp lãnh đạo tỉnh Phú Thọ quan tâm đặc biệt. Vùng đất khó Trung Sơn đã thực sự chuyển mình và điểm sáng thôn Đâng là niềm khích lệ lớn nhất của đồng bào.

Nguồn vốn Mục tiêu quốc gia kéo dài từ 2025 sang 2026 còn có gần 1 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào trồng cây dược liệu, nay đã giải ngân xong. Rất nhanh chóng dược liệu mang lại thu nhập vì sinh trưởng tốt.

Chương trình Mục tiêu quốc gia đã thay đổi diện mạo xã núi Trung Sơn.

Cùng với trồng rừng, các hộ gia đình còn quan tâm chăm sóc rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi và từng bước áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Một số mô hình kinh tế hộ đã tạo được dấu ấn, như các hộ gia đình ông Nguyễn Văn Dao, ông Đinh Văn Dung, ông Đinh Văn Quang trong phát triển sản xuất; nhiều hộ mạnh dạn đầu tư chăn nuôi, cải thiện điều kiện sinh hoạt và nâng cao thu nhập.

Bà Hà Thị Thu Trang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Trung Sơn, cho biết rất nhiều hộ đã được nhận hỗ trợ nuôi ngựa sinh sản từ nguồn lực Chương trình Mục tiêu quốc gia (800 triệu đồng). Con ngựa nuôi hợp đất, sẵn nguồn thức ăn tự nhiên, lại có Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ đồng hành cách chăm, đã phát huy hiệu quả lập tức. “Chỉ một năm nữa thôi, thôn Đâng sẽ tự cung cấp nguồn thịt cho nhà hàng thắng cố phục vụ khách về bản”, bà Trang nói.

Ngày hội Đại đoàn kết, Ban Công tác Mặt trận của 5 thôn trong xã cũng mang tới những gian hàng lâm sản ngon nhất của xứ núi.

Trò chơi dân gian hấp dẫn du khách. Ảnh: Tùng Duy.

Thoát nghèo ngoạn mục

Những ngôi nhà homestay và nhà hàng đã xuất hiện ở thôn Đâng, cũng nơi duy nhất ở Trung Sơn có lưu trú dịch vụ - một bức tranh mà không ai dám nghĩ đến ở xứ núi đặc biệt khó khăn. Và thôn Đâng thoát nghèo ngoạn mục, điểm sáng khích lệ 12 thôn bản nghèo khác làm theo nghề dịch vụ, buôn bán, chế biến nông sản và kinh doanh nhỏ.

Bản Mường từng bước "thay da đổi thịt".

Bản Mường bây giờ chung tay giữ gìn, nâng cấp đường làng, ngõ xóm, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, điều mà họ chưa từng làm trước đây.

Với 5 dân tộc Mường, Dao, Kinh, Mông và Thái cùng chung sống, Ngày hội Đại đoàn kết ở thôn Đâng được tổ chức điểm, thậm chí còn tái hiện cả “Phiên chợ tình vùng cao” tối 14/11, nét đặc sắc của cộng đồng người Mông năm xưa di cư đến, trở thành một không gian văn hóa cộng đồng giàu bản sắc.

Những tiết mục văn nghệ mang âm hưởng dân ca, dân vũ, những bộ trang phục truyền thống, những nét đẹp trong phong tục, tập quán và sinh hoạt cộng đồng cũng góp phần làm cho ngày hội thêm phong phú, ý nghĩa.

Ông Đinh Hải Nam - Bí thư Đảng ủy xã Trung Sơn, những thế trận lồng ghép nguồn lực và giải pháp mạnh thúc đẩy phát triển Trung Sơn, chuyển biến tích cực đời sống người dân, nhất là thoát nghèo bền vững từ cách nghĩ, cách làm của đồng bào, luôn được cấp uỷ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã cực kỳ quan tâm, theo sát với trách nhiệm từng người, từng bộ phận.

Thôn Đâng hiện đang hướng tới kinh tế du lịch và được đầu tư ngày càng bài bản với quyết tâm và sự đồng thuận cao nhất cả cán bộ và đồng bào. Những năm tới mỗi gia đình thôn Đâng sẽ có ít nhất 1 phòng lưu trú dành cho khách du lịch.