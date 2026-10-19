Bản Mừng Cao Phong - sắc màu du lịch vùng cao
Ẩn mình giữa núi rừng Cao Phong, Bản Mừng mang vẻ đẹp thơ mộng, bình yên với những thửa ruộng bậc thang uốn lượn theo triền núi, những nếp nhà mộc mạc nép mình bên sườn đồi và sắc xanh trải dài của núi rừng. Không chỉ hấp dẫn bởi cảnh sắc thiên nhiên trong lành, nơi đây còn lưu giữ những nét văn hóa truyền thống đặc sắc cùng sự chân thành, mến khách của đồng bào các dân tộc. Với vẻ đẹp nguyên sơ và những giá trị bản địa giàu bản sắc, Bản Mừng hứa hẹn là điểm đến hấp dẫn, góp phần tạo nên sức hút riêng cho du lịch cộng đồng xã Cao Phong.
Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/ban-mung-cao-phong-sac-mau-du-lich-vung-cao-263091.htm