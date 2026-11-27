Đội tuyển Đức dưới sự dẫn dắt của Jurgen Klopp đã cho thấy sự bùng nổ, khả năng tạo sức ép tầm cao trước đối thủ và sự đa dạng trong những đợt tấn công. Bản "metal rock” mà Jurgen Klopp muốn trình diễn đối với đội tuyển Đức đang dần thành hình.

Chất pressing mang thương hiệu Klopp

Bản metal rock sở trường của Jurgen Klopp đang lần nữa được tấu lên tại đội tuyển Đức. Nguồn: Shutterstock

Khi nhìn vào tỷ số 5-0 trên bảng điện tử tại sân Olympiastadion vào rạng sáng 17-11, giữa tuyển Đức với Hà Lan trong lượt trận cuối League A - UEFA Nations League 2026-2027, nhiều người lầm tưởng tuyển Đức đã áp đặt một thế trận hủy diệt ngay từ những phút đầu tiên. Tuy nhiên, diễn biến thực tế lại phức tạp hơn thế nhiều. Trong 45 phút đầu tiên, hai đội đều nhập cuộc với tâm lý đá cầm chừng, thăm dò, phải chờ đến khoảnh khắc lóe sáng cá nhân của Derry Scherhant ở phút 41 thì thế trận mới bắt đầu thay đổi theo chiều hướng ngày càng có lợi hơn đối với đội tuyển Đức.

Bản chất chiến thắng đậm đà của "Die Mannschaft" nằm ở một chuỗi vận hành ba mắt xích nối tiếp nhau: Gây sức ép tức thì khi đối phương triển khai bóng - Kiểm soát nhịp độ trận đấu ở khu vực trung lộ - Chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng bằng nhiều phương án tiếp cận khung thành khác nhau.

Cuộc đấu trí giữa Jurgen Klopp và Xavi Hernandez là một màn đối đầu cân xứng khi cả hai cùng lựa chọn sơ đồ 4-2-3-1. Nhưng sự chênh lệch không nằm ở cấu trúc đội hình, mà ở khả năng làm chủ không gian trung lộ và tịnh tiến bóng lên phía trước trong tư thế thuận lợi. Bộ đôi Pavlovic và Kimmich đã có một ngày thi đấu xuất sắc với tỷ lệ chuyền bóng chính xác lần lượt đạt 93,1% và 92,5%. Không chỉ giữ bóng an toàn, bộ đôi này cùng Scherhant đều tham gia ít nhất 10 pha tranh chấp tay đôi để duy trì quyền kiểm soát. Giá trị thực sự của tuyến giữa tuyển Đức được phản ánh qua con số 142 đường chuyền thành công ở một phần ba sân đối phương, áp đảo hoàn toàn so với chỉ 41 đường chuyền của Hà Lan. Chính Kimmich cũng là người tung ra đường kiến tạo cho bàn mở tỷ số.

Bên cạnh trục giữa vững chắc, pressing tầm cao chính là vũ khí hủy diệt đội tuyển Hà Lan. Việc đoạt bóng ngay trên phần sân đối phương giúp rút ngắn tối đa quãng đường đến khung thành trước khi hàng thủ Hà Lan kịp tái thiết lập đội hình. Dĩ nhiên, lối chơi này luôn đi kèm rủi ro: mỗi khi Hà Lan thoát được lớp áp sát đầu tiên, họ vẫn có khoảng trống để tổ chức phản công. Tuy nhiên, sức ép liên tục từ đội chủ nhà đã khiến đội khách rơi vào thế bị động. Việc cặp Veerman - Timber không thể duy trì nhịp lên bóng ổn định, cộng thêm sự vắng mặt của Frenkie de Jong đã đẩy đội khách vào thế chống đỡ đầy chật vật khó thoát pressing và giữ nhịp.

Những thông số của trận đấu cho thấy sự áp đảo của Đức không đơn thuần nằm ở tỷ lệ kiểm soát bóng. Điều mang tính quyết định là việc thầy trò Klopp có tới 50 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương (so với 19 của Hà Lan), tung ra 18 cú dứt điểm và đưa bóng đi trúng đích tới 10 lần. Ở chiều ngược lại, Hà Lan chỉ có 9 pha dứt điểm và đúng 1 lần khiến thủ môn đối phương phải làm việc.

"Lửa Klopp" đã cháy

Khép lại vòng bảng, Đức, Hà Lan và Hy Lạp cùng có được 11 điểm, từ đó phải xét đến thành tích đối đầu trực tiếp để phân định thứ hạng. Và tỷ số 5-0 đã giúp Đức vượt lên chiếm lấy vị trí số một, trong khi Hà Lan đành chấp nhận xếp nhì bảng dù vẫn cùng Đức giành vé vào vòng tứ kết.

Từ những bước khởi đầu có phần chệch choạc, đội tuyển Đức dưới thời Jurgen Klopp đã nhanh chóng lột xác với những “nguồn máu mới” khi vị huấn luyện viên này liên tục tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ có cơ hội lên tiếng. Lối chơi pressing cường độ cao mang tính “thương hiệu” của vị huấn luyện viên này, vốn được ví von như một bản "metal rock", lại lần nữa phát huy tác dụng và lần này là tại đội tuyển Đức.

Với khả năng tiếp thu triết lý bóng đá cùng chiến thuật và sức trẻ của những “dòng máu mới” tại đội tuyển Đức, có lẽ công cuộc tái thiết của Jurgen Klopp sẽ diễn ra nhanh hơn dự kiến. Và khi đó, người hâm mộ đội tuyển Đức có quyền nghĩ tới những mục tiêu lớn mà đội tuyển nước này đã xa rời trong thời gian qua.