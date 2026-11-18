Trong danh sách 35 điểm đến có hồ sơ đăng ký hợp lệ tham gia Hội thi “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất” năm 2026 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức, Điểm du lịch sinh thái văn hóa Bản Meo tại xã Nam Dương là đại diện duy nhất của thành phố Bắc Ninh.

Đây là cơ hội để giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch địa phương, đưa những giá trị đặc sắc về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa và đời sống cộng đồng đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.

Điểm du lịch sinh thái, cộng đồng bản Meo, xã Nam Dương

Giữa nhịp sống hiện đại, Bản Meo (huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cũ) vẫn giữ trọn hồn cốt văn hóa Bắc Bộ qua từng mái ngói cổ, nếp nhà sàn, câu hát dân ca Sán Dìu rồi đàn tính hát then…và sự bình yên mộc mạc vốn có giữa núi rừng.

Với không gian khoảng 9ha, Bản Meo mang vẻ yên ả của vùng quê bán sơn địa. Được công nhận là điểm du lịch vào tháng 6 năm 2025, nơi đây đang từng bước phát triển theo hướng du lịch nông thôn xanh và bền vững.

Những vườn cây, trong đó có vườn vải thiều rộng hơn 2 ha, tạo nên không gian gần gũi với thiên nhiên. Tùy mùa, du khách có thể dạo bước giữa vườn, nghe người dân kể chuyện chăm cây, tìm hiểu công việc nhà nông và thưởng thức sản vật địa phương. Những trải nghiệm giản dị ấy đưa du khách đến gần hơn với nhịp sống và con người Nam Dương.

Quang cảnh Bản Meo

Bản Meo còn là điểm khởi đầu để khám phá những giá trị văn hóa, tâm linh của Nam Dương. Từ không gian cộng đồng, du khách có thể kết nối hành trình đến chùa Am Vãi, di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia, và chùa Hàm Long với những nét kiến trúc riêng.

Mỗi điểm dừng chân đem đến một lát cắt khác nhau về vùng đất này: cảnh sắc núi rừng, không gian thanh tịnh và những câu chuyện được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Hành trình vì thế không chỉ là chuyến tham quan, mà còn là dịp để tìm hiểu chiều sâu văn hóa và đời sống tinh thần của người dân Nam Dương.

Từ Bản Meo, du khách có thể tiếp tục ghé thăm làng nghề Mỳ gạo Thủ Dương. Tại đây, người thợ làm mỳ qua nhiều công đoạn như ngâm gạo, xay bột, tráng bánh và thái sợi. Mỗi công đoạn đòi hỏi sự khéo léo, kiên trì, góp phần gìn giữ nghề truyền thống và tạo sinh kế cho người dân.

Nét bình yên trong không gian du lịch Bản Meo

Ẩm thực địa phương cũng góp phần làm nên dư vị của chuyến đi. Trong không gian nhà sàn, du khách có thể thưởng thức những món ăn chế biến từ sản vật quê nhà, cảm nhận sự chu đáo, mộc mạc trong cách đón tiếp của bà con. Từ món ăn đến câu chuyện làng nghề, mỗi trải nghiệm đều gợi nhắc về sự gắn bó giữa con người với quê hương.

Hành trình khám phá tại đây còn được mở rộng qua những hoạt động giao lưu văn hóa. Du khách có dịp thưởng thức dân ca Sán Dìu - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tìm hiểu những nét đặc trưng trong đời sống văn hóa địa phương và giao lưu hát Quan họ trên thuyền rồng. Các chương trình này góp phần đưa di sản văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Điều làm nên sức sống của Bản Meo không chỉ là cảnh quan, mà còn là sự tham gia của người dân. Dưới sự định hướng của Hợp tác xã Du lịch cộng đồng Bản Meo, bà con cùng đón tiếp du khách, giới thiệu sản vật, chia sẻ câu chuyện văn hóa và góp sức gìn giữ cảnh quan địa phương.

Du khách được trải nghiệm sinh hoạt văn hoá...

Người dân không chỉ cung cấp dịch vụ mà còn là những người kể chuyện về Nam Dương. Khi cộng đồng cùng tham gia và hưởng lợi, du lịch có thêm cơ hội gắn với sinh kế, đồng thời khuyến khích việc gìn giữ bản sắc và môi trường sống.

Điểm du lịch cộng đồng Bản Meo được Sở Nông nghiệp và Môi trường đề cử làm đại diện duy nhất của thành phố Bắc Ninh tham gia “Hội thi Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất năm 2026”. Đây là cơ hội để giới thiệu rộng hơn hình ảnh Nam Dương, đồng thời ghi nhận nỗ lực của hợp tác xã và người dân trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa, phát triển du lịch xanh và gắn hoạt động du lịch với sinh kế cộng đồng. Việc tham gia hội thi cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo vệ cảnh quan và xây dựng môi trường du lịch xanh, sạch, đẹp.

“Về Nam Dương, nghe chuyện Bản Meo” là lời mời đến với một hành trình kết nối du lịch sinh thái cộng đồng, văn hóa tâm linh, làng nghề và ẩm thực địa phương. Từ Bản Meo, câu chuyện về Nam Dương được kể bằng những điều gần gũi: một mái nhà sàn, một nghề truyền thống, một món ăn quê và sự chân tình của người dân. Du lịch xanh, bền vững sẽ được vun đắp từ chính sự chung tay của cộng đồng, để người dân vừa đón khách, vừa gìn giữ và lan tỏa những giá trị của quê hương.

... và ẩm thực của người dân Bản Meo

Hội thi "Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất" năm 2026 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức nhằm tìm kiếm, giới thiệu và tôn vinh những điểm đến tiêu biểu, mang đậm bản sắc văn hóa, cảnh quan và trải nghiệm đặc trưng của các vùng quê Việt Nam. Thông qua Hội thi, những giá trị du lịch nông thôn được quảng bá rộng rãi, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa, phát huy tiềm năng địa phương và thúc đẩy phát triển du lịch bền vững.

Với không gian nông nghiệp sinh thái, vườn vải thiều, các hoạt động dân gian và sự tham gia của cộng đồng, Bản Meo đang từng bước định hình sản phẩm du lịch nông thôn gắn với giáo dục, văn hóa và sinh kế địa phương. Mô hình này góp phần khai thác những giá trị sẵn có của vùng quê Bắc Ninh, đưa đời sống sản xuất và văn hóa bản địa trở thành nguồn lực phát triển du lịch.

Trước thời hạn kết thúc bình chọn (ngày 20.11, được triển khai đồng thời trên 3 nền tảng gồm Facebook, TikTok và Cổng bình chọn trực tuyến của Ban Tổ chức), thành phố Bắc Ninh đã ban hành tổ chức các hoạt động khuyến khích, động viên toàn thể cán bộ, nhân dân thực hiện bình chọn Điểm du lịch sinh thái văn hóa Bản Meo.

Việc Điểm du lịch sinh thái văn hóa Bản Meo tham gia Hội thi không chỉ mở ra cơ hội quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch nông thôn của Bắc Ninh đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế; mà còn góp phần lan tỏa giá trị văn hóa bản địa, nâng cao nhận thức cộng đồng trong bảo tồn, phát huy các tài nguyên du lịch. Qua đó, tạo thêm động lực thúc đẩy phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống người dân và phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững.