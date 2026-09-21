Bản Máy lan tỏa sắc màu văn hóa các dân tộc vùng biên

Trong không khí vui tươi, rộn ràng, Tuần Văn hóa Du lịch xã Bản Máy lần thứ II có sự tham gia của nghệ nhân, diễn viên quần chúng các xã Xín Mần, Thông Nguyên, Nậm Dịch, Tân Tiến, tỉnh Tuyên Quang; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và đông đảo Nhân dân, du khách tham dự.

Điểm nhấn của chương trình là không gian văn hóa đậm đà bản sắc các dân tộc. Những tiết mục văn nghệ với lời ca, tiếng hát, điệu múa truyền thống cùng màn tái hiện Lễ hội Gầu Tào của đồng bào Mông và Lễ hội Khu Cù Tê của đồng bào La Chí đã mang đến cho người xem những trải nghiệm đặc sắc, sinh động.

Không khí lễ hội tiếp tục được khuấy động bởi các trò chơi dân gian như tung còn, đẩy gậy, kéo co, thi gặt lúa nhanh, bắt cá chép ruộng. Từ những trò chơi gắn với đời sống lao động, sinh hoạt cộng đồng, các hoạt động đã tạo nên không gian giao lưu gần gũi, đồng thời giúp du khách hiểu thêm về phong tục, tập quán của người dân địa phương.

Tại các gian hàng, trang phục truyền thống của người La Chí cùng nhiều sản phẩm nông sản địa phương được giới thiệu, tạo thêm điểm nhấn cho hoạt động quảng bá văn hóa và sản vật vùng biên. Qua đó, những giá trị được hình thành từ đời sống lao động hằng ngày có thêm cơ hội trở thành sản phẩm phục vụ du lịch.

Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Du lịch, đại biểu và du khách còn tham quan khu mộ cổ Hoàng Vần Thùng, địa điểm gắn với truyền thuyết về vị thủ lĩnh được người La Chí tôn kính, người có công khai phá đất đai, truyền dạy cách làm ruộng, trồng lúa nước và bảo vệ cộng đồng. Các hoạt động trải nghiệm như chơi đu quay trên cây, xích đu cũng tạo thêm sự hấp dẫn cho hành trình khám phá Bản Máy.

Đặc biệt, những thửa ruộng bậc thang mùa lúa chín giữa núi rừng tạo nên bức tranh thiên nhiên giàu sức hút. Sắc vàng của đồng ruộng hòa cùng màu xanh của núi rừng mang đến những trải nghiệm ấn tượng, mở ra tiềm năng phát triển các sản phẩm du lịch gắn với cảnh quan và đời sống bản địa.

Tuần Văn hóa Du lịch Bản Máy lần thứ II với các hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống đã trở thành cầu nối giữa bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch.

Việc giới thiệu các giá trị truyền thống, cảnh quan thiên nhiên và sản vật địa phương không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh vùng biên, mà còn là dịp kết nối cộng đồng, thúc đẩy sinh kế, từng bước xây dựng Bản Máy thành điểm đến giàu bản sắc, thân thiện và hấp dẫn.