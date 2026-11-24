Màn đồng diễn võ thuật của lực lượng đặc công sẽ biểu diễn tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế năm 2026. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Diễn ra từ ngày 10 - 13/12/2026 tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội), Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2026 là sự kiện không chỉ thúc đẩy hội nhập quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, mà còn truyền tải thông điệp hòa bình, tự vệ, không chạy đua vũ trang và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam yêu hòa bình.

Tại triển lãm, khách tham quan sẽ được thưởng thức màn trình diễn bay chào mừng của lực lượng Không quân và võ thuật của lực lượng Đặc công. Điểm nhấn trung tâm là các gian hàng trưng bày sản phẩm quốc phòng, an ninh của các công ty công nghiệp quốc phòng. Nổi bật là những sản phẩm mới, thông minh, lưỡng dụng do Việt Nam tự chủ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, cùng nhiều vũ khí trang bị kỹ thuật đang có trong biên chế Quân đội nhân dân Việt Nam.

Các sản phẩm đáp ứng yêu cầu, phục vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân và giữ vững môi trường ổn định để phát triển đất nước. Ngoài ra, sự kiện còn tổ chức kết nối hợp tác doanh nghiệp, hội thảo chuyên đề kỹ thuật quân sự, giới thiệu thành tựu kinh tế kết hợp quốc phòng, trải nghiệm cộng đồng và biểu diễn văn hóa, nghệ thuật đặc sắc.

Theo Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Triển lãm khẳng định, sự kiện hội tụ đầy đủ yếu tố góp phần thực hiện chủ trương của Đảng về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và lan tỏa văn hóa Việt Nam với thế giới. Qua đó, triển lãm thể hiện tầm nhìn, bản lĩnh Quân đội, củng cố niềm tin của nhân dân và bạn bè quốc tế vào nền công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại và hội nhập.

Trước yêu cầu mới, Bộ Quốc phòng đặt mục tiêu xã hội hóa, chuyên nghiệp hóa, từng bước giảm lệ thuộc ngân sách Nhà nước. Ban Tổ chức được giao phối hợp với Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và Cục Tài chính tham mưu về kinh phí, huy động tối đa nguồn lực từ các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài Quân đội.

Nhìn lại thành công của hai kỳ triển lãm năm 2022 và 2024, Thượng tướng Lê Quang Đạo khẳng định, bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cùng sự hiệp đồng giữa các ban, bộ, ngành, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài Quân đội đã đóng góp hết sức quan trọng. Các nhà tài trợ không chỉ ủng hộ tài chính mà còn đóng góp nhân lực, trí tuệ, kinh nghiệm tổ chức, ý tưởng thiết kế, nội dung trưng bày và giải pháp truyền thông.

Hướng tới kỳ triển lãm năm 2026 với yêu cầu cao hơn về quy mô, chiều sâu và hiệu quả hợp tác, sự kiện sẽ mở rộng gian hàng, thu hút nhiều tập đoàn quốc phòng, an ninh uy tín, bạn bè truyền thống và đối tác chiến lược.

Thượng tướng Lê Quang Đạo đề nghị các doanh nghiệp, nhà tài trợ tham gia với tâm thế mới, thực chất và trách nhiệm hơn. Đây không chỉ là hoạt động tài trợ mang lại lợi ích kinh tế, thương mại mà còn là dịp khẳng định tinh thần tự tôn dân tộc, màu cờ sắc áo và trách nhiệm chính trị đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.