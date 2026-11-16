Bản lĩnh – Trí tuệ – Nhân văn – Thanh lịch – Hiện đại, để phục vụ nhân dân tốt hơn

Đến nay, dù cơn bão số 4 (Narra) xảy ra hồi cuối tháng 8 năm 2026 đã đi qua hơn 2 tháng, nhưng còn nhiều điểm sạt lở vẫn chưa được khắc phục, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Đặc biệt, tại xã Điềm He, các điểm sạt lở trên quốc lộ 1B đoạn qua đèo Lùng Pa vẫn tồn tại, tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông.