Bản lĩnh – Trí tuệ – Nhân văn – Thanh lịch – Hiện đại, để phục vụ nhân dân tốt hơn
Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội thi “Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội” năm 2026, quy tụ 21 đội tuyển thuộc 21 Cụm thi đua. Hội thi nhằm lan tỏa 5 giá trị cốt lõi: Bản lĩnh – Trí tuệ – Nhân văn – Thanh lịch – Hiện đại, thúc đẩy tư duy mới, làm chủ công nghệ và nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ban-linh-tri-tue-nhan-van-thanh-lich-hien-dai-de-phuc-vu-nhan-dan-tot-hon-post675832.antd