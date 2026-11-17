Sau hội thi, quy tắc ứng xử không còn là những điều khoản trong một văn bản mà thực sự hiện diện trong lời nói, việc làm, thái độ và trách nhiệm của mỗi CBCS Công an Thủ đô; được nhân dân cảm nhận qua từng lần tiếp xúc, từng công việc được giải quyết, từng hành động vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân