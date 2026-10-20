Bản lĩnh, trách nhiệm và sự tận tâm của nữ Phó Bí thư tỉnh Tuyên Quang

Người dân là trung tâm của mọi quyết sách

Trên cương vị Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang, bà Lê Thị Kim Dung đảm nhiệm những trọng trách gắn với công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và hoạt động của cơ quan dân cử. Ở mỗi lĩnh vực công tác, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ được giao, mà còn phải tạo ra những chuyển biến thiết thực, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Quan điểm ấy được thể hiện qua những chỉ đạo của bà tại cơ sở, trong đó có yêu cầu lấy sự hài lòng, đồng thuận của nhân dân làm thước đo chất lượng phục vụ của bộ máy chính quyền; xây dựng nền quản trị hiện đại, minh bạch, hiệu quả và đội ngũ cán bộ có năng lực, tầm nhìn, tư duy đổi mới.

Bà Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang

Trong bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành, những yêu cầu này càng có ý nghĩa trực tiếp. Khi khoảng cách giữa chính quyền và người dân cần được thu hẹp, hiệu quả quản lý không thể chỉ được nhìn nhận qua quy trình hay số lượng công việc đã giải quyết, mà phải thể hiện ở khả năng lắng nghe, phản hồi kịp thời và tháo gỡ những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.

Với một địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn như Tuyên Quang, sự sâu sát cơ sở càng trở nên cần thiết. Bởi vậy, mỗi quyết sách cần xuất phát từ thực tiễn, hướng tới lợi ích của người dân và được tổ chức thực hiện bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Tinh thần ấy cũng được bà Lê Thị Kim Dung thể hiện trong chương trình hành động khi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Bà khẳng định trách nhiệm của người đại biểu dân cử trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh; đồng thời nhấn mạnh việc giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, tiếp thu và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của nhân dân tới Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, bà xác định trách nhiệm tham gia xây dựng pháp luật, thực hiện quyền giám sát, tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân. Những cam kết này đặt ra yêu cầu về sự gắn kết giữa trách nhiệm của người lãnh đạo địa phương với vai trò của người đại biểu dân cử: lắng nghe từ thực tiễn, phản ánh đúng những vấn đề cử tri quan tâm và theo đuổi việc giải quyết bằng các cơ chế, chính sách phù hợp.

Từ những vấn đề thiết thực đến cơ hội phát triển cho người dân

Sự quan tâm tới đời sống nhân dân không chỉ thể hiện qua những định hướng chung, mà còn ở việc nhận diện những khó khăn cụ thể của từng địa bàn, từng nhóm đối tượng để tìm hướng tháo gỡ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang Lê Thị Kim Dung cùng các đại biểu trao đổi với lãnh đạo xã Nhữ Khê về công tác chuẩn bị bầu cử

Trong các cuộc tiếp xúc cử tri tại xã Nhữ Khê và xã Hùng Lợi, bà Lê Thị Kim Dung dành sự quan tâm tới những vấn đề gắn trực tiếp với đời sống người dân, từ giảm nghèo bền vững, đầu tư hạ tầng thiết yếu đến khôi phục và phát triển sản xuất ổn định.

Đối với xã Hùng Lợi, nơi đồng bào nhiều dân tộc cùng sinh sống, bà nhấn mạnh những nhiệm vụ còn đặt ra trong phát triển địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo sinh kế bền vững. Đáng chú ý, bà quan tâm tới việc xây dựng cơ chế, chính sách để người dân được hưởng lợi nhiều hơn từ rừng, khuyến khích phát triển rừng gỗ lớn, các mô hình kinh tế dưới tán rừng và sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Cùng với đó, bà kiến nghị các chính sách hỗ trợ phù hợp, quan tâm đầu tư giao thông nông thôn và những công trình thiết yếu, tạo điều kiện để người dân thuận lợi hơn trong sản xuất, sinh hoạt.

Quan tâm giáo dục vùng cao, vun đắp cơ hội cho thế hệ tương lai

Nếu sinh kế là nền tảng để người dân ổn định cuộc sống, thì giáo dục là cánh cửa mở ra cơ hội phát triển lâu dài cho mỗi cá nhân và cộng đồng. Đây cũng là lĩnh vực được bà Lê Thị Kim Dung quan tâm trong quá trình công tác tại địa phương.

Ngày 19/3/2026, bà dự lễ động thổ Dự án xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Lũng Cú tại xã Lũng Cú. Trên địa bàn có hơn 4.700 học sinh tại 8 cơ sở giáo dục, trong khi mạng lưới trường lớp và các điểm trường còn phân tán. Việc đầu tư cơ sở vật chất vì thế mang ý nghĩa thiết thực, góp phần tạo điều kiện học tập thuận lợi hơn cho học sinh, nhất là tại khu vực biên giới.

Chia sẻ về dự án, bà Lê Thị Kim Dung nhấn mạnh, việc tạo cơ hội để học sinh vươn lên cần bắt đầu từ đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, cải thiện điều kiện dạy và học, đồng thời chăm lo đời sống để đội ngũ giáo viên yên tâm công tác. Theo bà, học sinh ở vùng thuận lợi hay khu vực biên giới còn nhiều khó khăn đều cần được tiếp cận với môi trường giáo dục tốt hơn; đầu tư cho giáo dục hôm nay chính là tạo nền tảng nguồn nhân lực cho sự phát triển bền vững của địa phương trong tương lai.

Từ giáo dục đến sinh kế, điểm gặp gỡ trong những định hướng mà bà Lê Thị Kim Dung quan tâm là yêu cầu gắn mục tiêu phát triển với nhu cầu cụ thể của người dân. Khi chính sách hướng tới giải quyết những vấn đề thiết thực, hiệu quả lãnh đạo mới có thể được cảm nhận rõ ràng trong đời sống.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang Lê Thị Kim Dung tặng máy tính cho Trung tâm phục vụ hành chính công xã Lũng Cú.

Bản lĩnh của người phụ nữ từ tinh thần dám nghĩ, dám làm

Ngày 15/10/2026, tại chương trình gặp mặt, tôn vinh cán bộ nữ lãnh đạo chủ chốt toàn tỉnh nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, câu chuyện về vai trò của phụ nữ trong công tác lãnh đạo, quản lý tiếp tục được đặt trong mối quan hệ giữa năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm.

Với bà Lê Thị Kim Dung, việc đảm nhiệm vị trí lãnh đạo không chỉ là niềm vinh dự, mà còn đi cùng trách nhiệm lớn lao. Bà cho rằng, điều quan trọng không chỉ là nỗ lực khẳng định năng lực bản thân, mà còn phải giữ vững tinh thần trách nhiệm, sâu sát thực tiễn, lắng nghe ý kiến của nhân dân và đặt lợi ích chung lên trên hết.

Người cán bộ nữ cũng cần không ngừng học hỏi, đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đồng thời phát huy những thế mạnh của mình để đóng góp thiết thực cho cơ quan, địa phương và xã hội.

Quan điểm ấy không chỉ là lời chia sẻ nhân dịp 20/10, mà còn gợi ra những yêu cầu đối với người phụ nữ khi đảm nhiệm trọng trách công vụ. Bản lĩnh không nằm ở việc khẳng định vai trò bằng lời nói, mà được chứng minh qua năng lực giải quyết công việc, sự kiên định trước khó khăn và khả năng chịu trách nhiệm với những quyết định của mình.

Trong môi trường lãnh đạo, quản lý, tinh thần đổi mới cần đi cùng sự thận trọng, trách nhiệm cần gắn với hành động cụ thể và mọi chủ trương phải được kiểm nghiệm bằng hiệu quả thực tiễn. Đặc biệt, sự sâu sát và khả năng lắng nghe giúp người lãnh đạo nhận diện rõ hơn những vấn đề đang đặt ra, từ đó lựa chọn cách giải quyết phù hợp với lợi ích chung.

Hành trình công tác của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang Lê Thị Kim Dung điển hình cho hình ảnh người phụ nữ tham gia đảm nhiệm trọng trách trong hệ thống chính trị: bản lĩnh, tận tâm với công việc và có ý thức rõ ràng về trách nhiệm trước nhân dân.