Bản lĩnh, trách nhiệm quốc tế và tình yêu Tổ quốc

Kẹp tóc lá cờ Tổ quốc và chuyến xe vượt 350km gửi trao yêu thương

Tiễn chồng là Thiếu tá Nguyễn Văn Linh, Chính trị viên Đội Công binh số 5 lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ Abyei, chị Nguyễn Thị Hà không khỏi xúc động song vô cùng tự hào. Đã quen với vai trò hậu phương vững chắc cho chồng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, chị Hà chia sẻ: “Đây là lần anh đi công tác xa nhất, đến một đất nước xa xôi nhưng cũng sẽ có những trải nghiệm mới mẻ. Tôi rất xúc động, mong sao anh đi công tác thật tốt để khi trở về có thể kể cho vợ và các con nghe về những điều thú vị đó”.

Chị Nguyễn Thị Hà cài chiếc kẹp tóc hình lá cờ Tổ quốc lên ngực áo chồng - Thiếu tá Nguyễn Văn Linh, Chính trị viên Đội Công binh số 5

Rưng rưng trong giờ phút chia tay, chị lặng lẽ cởi chiếc kẹp tóc có hình lá cờ Tổ quốc cài lên ngực áo chồng, một món quà nhỏ nhưng gói trọn nghĩa tình quê hương: “Mong anh công tác ở nơi xa nhưng vẫn vững niềm tin và luôn nhớ về hậu phương ở quê nhà”.

Không khí chia tay còn ghi dấu hành trình dạt dào yêu thương của gia đình Trung úy, Quân nhân chuyên nghiệp Lèng Văn An, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8. Để kịp động viên anh trước lần đầu làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình xa gia đình, vợ và cô con gái mới 8 tháng tuổi đã vượt 350km từ xã Sín Cheng, Lào Cai với gần 8 tiếng di chuyển về Hà Nội.

Phút chia tay của gia đình Trung úy Lèng Văn An, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8

Khi được hỏi về hành trang mang theo đến vùng đất châu Phi xa xôi, Lèng Văn An mỉm cười hạnh phúc chia sẻ món quà quý giá nhất trong balo quân tư trang chính là bức hình kỷ niệm gia đình được anh giữ gìn cẩn thận, cùng tình cảm ấm áp của hai mẹ con theo anh trên suốt chặng đường.

Lùi lịch cưới gánh vác sứ mệnh quốc gia, khắc ghi lời hẹn ước

Lễ xuất quân còn chứng kiến những quyết định đầy hy sinh nhưng rạng rỡ tinh thần cống hiến của tuổi trẻ Quân đội. Thượng úy Trần Đức Hoàn, bác sĩ Bệnh viện Quân y 7, Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 3, cùng bạn gái Trịnh Thị Huyền My dự định tổ chức đám cưới vào đầu năm 2027. Tuy nhiên, khi vinh dự nhận nhiệm vụ công tác tại Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 ở Nam Sudan, hai người đã quyết định tạm hoãn niềm vui riêng, lùi lịch cưới sang cuối năm 2027 sau khi hoàn thành nhiệm vụ quốc tế.

Thượng úy Trần Đức Hoàn, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8, tạm biệt bạn gái Huyền My trước giờ lên đường

Nén nỗi nhớ vào cái ôm siết chặt trước giờ lên đường, người bạn gái gửi trao lời động viên chân thành: “Sẽ tin tưởng, chờ anh về làm đám cưới”. Sự đồng lòng và thấu hiểu của hậu phương chính là điểm tựa tinh thần vững chắc để người bác sĩ quân y trẻ yên tâm gánh vác trọng trách quốc gia nơi xứ người.

Chuẩn bị nhận nhiệm vụ tại vùng đất đầy gian khổ, hành trang mang theo của mỗi người lính không chỉ là tri thức, kỷ luật và bản lĩnh chuyên môn khắt khe theo tiêu chuẩn Liên Hợp Quốc, mà còn là hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng trên ngực áo, là tấm hình gia đình yêu thương và lời hẹn ước chờ ngày trở về. Những tình cảm giản dị mà thiêng liêng ấy chính là động lực để lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam tiếp tục khẳng định uy tín, hình ảnh đất nước yêu chuộng hòa bình và tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng bè bạn quốc tế.