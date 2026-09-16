Bản lĩnh thép dưới cơn mưa lớn của Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu Công an Hà Nội

Video: Lớp Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu khoá 3 của CATP Hà Nội báo cáo kết quả huấn luyện dưới mưa

Lực lượng Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu - CATP Hà Nội, Lớp thứ 3 tập hợp dưới cơn mưa rào bất chợt trước giờ kiểm tra. Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ này vốn là lực lượng bám nắm địa bàn tại công an các xã, phường, nay được triệu tập để rèn giũa kỹ năng tác chiến tập trung.

Tiếng hô khẩu lệnh chém ngang tiếng mưa. Khi cởi bỏ sắc phục hàng ngày khoác lên mình màu áo rằn ri, những Cảnh sát khu vực, Công an xã lập tức bước vào guồng quay kỷ luật thép của lính cơ động.

Bọt nước văng tung tóe dưới bước chạy rèn thể lực. Sức bền là yêu cầu bắt buộc, đảm bảo hàng trăm con người có thể hành quân nhanh, chi viện lập tức cho các tình huống khẩn cấp

Tổ đội bước vào bài quyền võ thuật. Từng cú đánh tung ra dứt khoát dưới sức ép của cơn mưa nặng hạt, thể hiện sự chuyển đổi trạng thái sẵn sàng chiến đấu của những cán bộ công an cơ sở.

Cú bật nhảy tung cước chớp nhoáng trên không. Khóa huấn luyện trang bị cho hơn 200 học viên những kỹ năng cận chiến thực dụng nhất, bù đắp khoảng trống về chiến thuật khi họ phải đối diện trực tiếp với tội phạm nguy hiểm có hung khí.

Đòn đá dứt khoát hạ gục mục tiêu. Tốc độ và độ chính xác là hai yếu tố quyết định được nhồi nhét liên tục trên bãi tập, giúp lực lượng cơ sở tự tin, chủ động xử lý các tình huống manh động ngay từ khi mới phát sinh tại địa bàn.

Chiến sĩ thành thục các động tác võ thuật. Nước mưa hắt liên tục nhưng sự tập trung không hề giảm sút. Họ hiểu rõ những kỹ năng này chính là lá chắn bảo vệ bản thân và đồng đội khi làm nhiệm vụ truy bắt giáp lá cà.

Pha bay người quật ngã tội phạm giả định trên mặt sân ướt. Động tác khóa tay tước vũ khí đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng, biến những cán bộ đến từ nhiều công an phường, xã khác nhau thành một khối tác chiến thống nhất.

Tình huống tước súng ngắn của đối tượng manh động. Tổ công tác tiếp cận nhanh quật ngã và đè nghiến mục tiêu sát mặt đất. Đây là kỹ năng sinh tồn thiết yếu khi lực lượng cơ sở thường xuyên là những người đầu tiên có mặt tại hiện trường án nghiêm trọng.

Đội hình hành tiến mang theo súng tiểu liên AK. Di chuyển tốc độ cao dưới mưa rào xối xả vắt kiệt sức lực, bài tập rèn cho lớp cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu bản lĩnh không lùi bước trước mọi điều kiện. Các khoa mục được các giáo viên của Đội huấn luyện Phòng Cảnh sát cơ động và Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ - Phòng Tổ chức cán bộ yêu cầu rất cao...

Nhịp bước rầm rập rộn vang thao trường. Các chiến sĩ giữ chắc hỏa khí và bám sát đội hình, minh chứng cho kết quả gắn kết hơn 200 con người thành một khối thống nhất sẵn sàng nhận lệnh cơ động bất cứ lúc nào.

Cán bộ, chiến sĩ thực hành kỹ thuật vận động cơ bản. Thao tác này căn cứ vào tình hình thực tế nhằm tiêu diệt mục tiêu nhưng vẫn đảm bảo có người vận động, có người yểm trợ.

Đội hình chiến đấu di chuyển mạnh mẽ dưới mưa. Nước văng lên từ những mũi giày nện mạnh xuống mặt sân ướt đẫm. Khí thế bủa vây, áp sát nhanh gọn này là sức mạnh răn đe lớn nhất của lực lượng Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu - CATP Hà Nội

Chiến sĩ mang súng tiểu liên AK thực hiện động tác trườn chiến đấu sát mặt sân ướt đẫm. Đây là kỹ thuật bắt buộc khi cần tiến gần sát đối tượng qua khu vực trống trải, đòi hỏi hạ thật thấp cơ thể và di chuyển hết sức nhẹ nhàng, thận trọng.

Ánh mắt tập trung bám sát mục tiêu của chiến sĩ khi thực hành kỹ thuật trườn.

Ánh mắt sắc lạnh bám chặt mục tiêu qua khe ngắm. Việc điều chỉnh thước ngắm dưới màn mưa dày đặc đòi hỏi thần kinh thép, thứ mà hơn 200 học viên đã tích lũy được sau hàng tháng trời phơi mình rèn luyện.

Các chiến thuật vận động của đội hình lá chắn cũng được thực hiện bài bản

Nước mưa đọng kín bề mặt lớp mica trong suốt. Đằng sau lá chắn ướt sũng là sự điềm tĩnh tuân thủ tuyệt đối kỷ luật. Họ không còn là những cá nhân đơn lẻ ở các phường, xã, mà là mắt xích không thể tách rời của một cỗ máy chiến đấu.

Từng khoa mục được các thầy giáo theo dõi chặt chẽ, kết quả của nhiều ngày rèn cán, luyện quân nghiêm túc thể hiện rõ trên thao trường

Thượng tá Trần Anh Tuấn (Phó Trưởng phòng Cảnh sát cơ động, Phó Trung đoàn trưởng Thường trực Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu - CATP Hà Nội) trực tiếp đánh giá chất lượng buổi báo cáo kết quả huấn luyện.

Thượng tá Trần Anh Tuấn cho biết, từ đầu năm đến nay, trải qua ba lớp huấn luyện, điều kiện thao trường bãi tập đôi lúc chưa thực sự đồng bộ, thời tiết lại diễn biến khắc nghiệt. Dù vậy, kết quả thu về hoàn toàn đáp ứng được kỳ vọng. Cán bộ, chiến sĩ không chỉ được trang bị kiến thức cơ bản về võ thuật, chiến thuật, mà còn nâng cao rõ rệt thể lực và sức bền.

Cái đích cuối cùng của những đợt huấn luyện này không dừng lại ở kỹ năng cá nhân. Theo Thượng tá Trần Anh Tuấn, lực lượng dự bị chiến đấu đã phát huy được khả năng hợp đồng tác chiến từ tổ 3 người, đến cấp tiểu đội, trung đội, đại đội và cả đội hình cấp trung đoàn. Họ được chuẩn bị sẵn sàng để giải quyết các tình huống tập trung đông người, giải tán đám đông gây rối, và tham gia trực tiếp vào công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn.

Nhưng những giọt mồ hôi đổ xuống hôm nay dưới cơn mưa là sự chuẩn bị nghiêm túc nhất, để lực lượng cơ động dự bị chiến đấu luôn giữ thế chủ động, sẵn sàng cơ động đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ khi Thủ đô cần.