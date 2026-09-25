Bản lĩnh Thể thao CAND trên đấu trường quốc tế

Sáng 25/9, Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng (Bộ Công an), Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Thể thao CAND, đã gặp gỡ, biểu dương và trao phần thưởng “nóng” của Hiệp hội Thể thao CAND cùng Tập đoàn T&T cho Diệp Thị Hương.

Hai nữ vận động viên Việt Nam trên bục trao huy chương ASIAD 20. Ảnh: Tam Ninh.

Nội dung thuyền đôi C2 Canoeing được xem là một trong những nội dung có tính cạnh tranh cao của môn đua thuyền tốc độ, đòi hỏi sự chính xác trong kỹ chiến thuật, nền tảng thể lực và sự phối hợp ăn ý giữa các vận động viên. Trước những đối thủ đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, UAE hay Thái Lan, các tay chèo Việt Nam phải chịu sức ép không nhỏ.

Trong cuộc đua, bằng sự bền bỉ và tinh thần thi đấu kiên cường, Diệp Thị Hương cùng đồng đội đã nỗ lực bám đuổi từng mét nước, tạo nên màn trình diễn đầy thuyết phục để cán đích ở vị trí thứ 3 với thành tích 1 phút 57 giây 255 qua đó giành Huy chương Đồng.

Màn thi đấu ấy cho thấy tinh thần thi đấu của người chiến sĩ - vận động viên Công an nhân dân, luôn nỗ lực và bản lĩnh trước những thử thách trên đấu trường quốc tế. Ghi nhận tinh thần thi đấu vì màu cờ sắc áo Tổ quốc, Hiệp hội Thể thao CAND đã phối hợp cùng Tập đoàn T&T trao thưởng “nóng” ngay tại chỗ, kịp thời động viên tuyển thủ.

Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh trao thưởng nóng cho vận động viên Diệp Thị Hương.

Dấu ấn của Diệp Thị Hương một lần nữa cho thấy những đóng góp của Thể thao CAND đối với nền Thể thao nước nhà. Không dừng lại ở phong trào rèn luyện nội bộ, Thể thao CAND ngày càng khẳng định vai trò trong công tác đào tạo, đóng góp những hạt nhân ưu tú cho đội tuyển quốc gia thi đấu tại các đấu trường lớn.

Thành tích này là kết quả từ sự quan tâm, định hướng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam, góp phần cùng Thể thao Việt Nam vươn tầm châu lục.