Bản lĩnh nữ doanh nhân trong kỷ nguyên số

Không còn bó hẹp trong những phương thức sản xuất, kinh doanh truyền thống, nhiều nữ doanh nhân ở Lào Cai đang chủ động làm mới cách nghĩ, cách làm để thích ứng với thị trường của kỷ nguyên số, biến công nghệ thành công cụ mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả quản trị và tạo dựng lợi thế cạnh tranh.

Không chọn con đường dễ đi, chị Nguyễn Thị Khuyên - Giám đốc Công ty TNHH Nasaki Việt Nam lựa chọn lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, một ngành vốn được xem là “sân chơi” của nam giới để khởi nghiệp. Lựa chọn ấy đòi hỏi chị liên tục đổi mới nếu muốn doanh nghiệp đứng vững và đi xa.

Nhận thấy cách làm truyền thống không đủ để doanh nghiệp cạnh tranh trên thị trường, chị mạnh dạn đầu tư hơn 10 tỷ đồng cho 5 dây chuyền sản xuất khép kín theo công nghệ ép ướt hiện đại của Nhật Bản để sản xuất các vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường; đồng thời, chuẩn hóa quy trình sản xuất, vận hành, xây dựng hệ thống dữ liệu số phục vụ quản lý và chăm sóc khách hàng.

Từ người làm kinh doanh, chị Khuyên chủ động tìm hiểu các công cụ công nghệ mới, khai thác dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công việc.

Chúng tôi tích cực ứng dụng AI để duy trì tương tác và trả lời khách hàng 24/7, qua đó mở rộng khả năng kết nối với thị trường mà không bị giới hạn bởi không gian hay thời gian; đồng thời huấn luyện, biến AI thành “trợ lý” hỗ trợ tìm kiếm, phân tích thông tin, chăm sóc khách hàng và xử lý công việc - chị Khuyên chia sẻ.

Những thay đổi ấy từng bước tạo chuyển biến trong hoạt động của Nasaki. Khách hàng có thể tự tính toán, lựa chọn phương án sử dụng gạch, ngói phù hợp; doanh nghiệp có thêm dữ liệu để nhận diện nhu cầu và điều chỉnh cách tiếp cận thị trường.

Trong 9 tháng năm 2026, Nasaki đạt tổng doanh thu hơn 10 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho 25 lao động địa phương. Dám đầu tư, dám học hỏi và dám thay đổi cách vận hành là cách nữ giám đốc lựa chọn để doanh nghiệp không bị bỏ lại phía sau.

Tinh thần chủ động học hỏi, biến công nghệ, nền tảng số trở thành năng lực cạnh tranh cũng là giải pháp của nhiều nữ doanh nhân Lào Cai để đưa sản phẩm ra thị trường. Nếu trước đây, việc bán hàng chủ yếu dựa vào cửa hàng, đại lý và những mối quen biết truyền thống, thì nay, không ít nữ doanh nhân đã tự tin bước vào không gian số, tự xây dựng kênh bán hàng, livestream giới thiệu sản phẩm và đưa hàng hóa lên các sàn thương mại điện tử.

Chị Đoàn Thị Lương - Giám đốc Hợp tác xã Chế biến kinh doanh tổng hợp Đoàn Lương đã sớm nhận ra sẽ khó mở rộng thị trường nếu chỉ dựa vào cách bán hàng truyền thống. Đến với thương mại điện tử từ con số 0, những bài đăng đầu tiên của chị rất ít người xem; những phiên livestream chỉ có vài lượt tương tác; hàng đưa lên sàn thương mại điện tử cũng “vắng” đơn.

Không bỏ cuộc, chị Lương kiên trì tự học, từ xây dựng nội dung, lựa chọn chủ đề, quay video đến cách trò chuyện trên livestream. Sau mỗi lần thử, chị lại rút kinh nghiệm và điều chỉnh cách làm.

Chị Lương chia sẻ: Sản phẩm của chúng tôi đều được chế biến từ quả sơn tra - đặc sản địa phương nhưng không phải ai cũng biết. Bởi vậy, không thể chờ khách hàng tìm đến, chúng tôi xác định cần xây dựng được kênh đủ tin cậy và tạo được sự yêu thích của khách hàng với sản phẩm của mình.

Chị cũng nhận ra rằng, bán hàng trên môi trường số không đơn thuần là đưa sản phẩm lên mạng. Khách hàng cần biết sơn tra được trồng ở đâu, có đặc điểm gì, người dân làm ra sản phẩm như thế nào và vì sao sản phẩm ấy đáng để lựa chọn?. Vì thế, từ câu chuyện về vùng nguyên liệu, mùa quả đến quá trình chế biến, những giá trị phía sau sản phẩm được chị xây dựng thành các video ngắn, bắt mắt trên các nền tảng số.

Mỗi video, mỗi phiên livestream không chỉ để bán sản phẩm, mà còn là một lần giới thiệu về vùng đất, sản vật và con người nơi sản phẩm được tạo ra. Từ chỗ e ngại trước máy quay, chị Lương dần làm chủ không gian số và Facebook, Shopee, TikTok Shop trở thành những “cánh tay nối dài”, đưa sản phẩm vượt khỏi thị trường truyền thống. Hiện, khoảng 80% doanh thu của hợp tác xã đến từ các kênh này.

Những công cụ mới đang mở thêm không gian để doanh nghiệp tiếp cận thị trường, tổ chức sản xuất và kết nối với khách hàng. Song, đằng sau những thay đổi ấy vẫn là con người. Với các nữ doanh nhân ở một tỉnh miền núi như Lào Cai, đó không chỉ là câu chuyện thích ứng với một phương thức kinh doanh mới mà còn là hành trình vượt qua những giới hạn của chính mình để mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp.

Nữ doanh nhân trên địa bàn tỉnh cơ bản đã chủ động ứng dụng thành quả khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Song công nghệ chỉ tạo ra cơ hội, bản thân mỗi nữ doanh nhân cần chủ động học hỏi, mạnh dạn thử nghiệm và lựa chọn những công cụ phù hợp với quy mô, lĩnh vực, điều kiện thực tế của doanh nghiệp mình để có được thành công. Bà Bùi Thị Sửu - Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Lào Cai

Thị trường luôn vận động, lợi thế hôm nay có thể trở thành lối mòn của ngày mai nếu doanh nghiệp dừng lại. Vì thế, dám thay đổi, chủ động nắm bắt cơ hội và bền bỉ theo đuổi hướng đi mới chính là bản lĩnh giúp nữ doanh nhân giữ vững vị thế, đưa doanh nghiệp phát triển bền vững.