Bản lĩnh người lính trên “mặt trận mới”

CCB Mai Xuân Quang, Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp Thiệu Phú hướng dẫn người lao động kỹ thuật chăm sóc cây trồng.

Dáng người rắn rỏi, ánh mắt cương nghị nhưng luôn toát lên sự chân thành, giản dị, đó là ấn tượng đầu tiên chúng tôi gặp ở CCB Nguyễn Quán Vinh ở thôn Dương Hòa. Bắt đầu câu chuyện với chúng tôi, ông Vinh cho biết: “Từ nhỏ tôi đã có niềm đam mê với nông nghiệp, vì vậy trong quá trình phát triển kinh tế, tôi luôn tìm tòi, mạnh dạn đưa các cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Từ việc trồng bưởi, ổi, dưa Kim Hoàng hậu, đến năm 2023, tôi là người đầu tiên trong xã thử nghiệm trồng 50 gốc nho sữa Hàn Quốc trên diện tích 500m2”.

Để cây nho sinh trưởng, phát triển tốt, ông Vinh cẩn thận chọn giống cây, đầu tư hệ thống nhà màng, hệ thống tưới tự động và bạt che gốc, đồng thời chú trọng kiểm soát sâu bệnh. Vừa làm vừa rút kinh nghiệm, đến năm thứ 2, cây nho đã cho quả ngọt, bình quân 7 - 10kg/1 cây với giá bán khoảng 250.000 đồng/kg. Từ hiệu quả của vườn nho đầu tiên, ông tiếp tục mở rộng diện tích trồng nho lên 250 gốc, đồng thời phát triển du lịch trải nghiệm cho du khách ngay tại vườn. Với việc đa dạng hóa cây trồng từ dưa Kim Hoàng hậu, ổi, bưởi, nho sữa giúp gia đình ông có nguồn thu từ 600 - 800 triệu đồng/năm.

Đó cũng là tấm gương sáng của CCB Mai Xuân Quang, Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp Thiệu Phú. Bằng sự năng động, dám nghĩ dám làm, ông đã cùng ban giám đốc trăn trở tìm giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh bằng việc đẩy mạnh cơ giới hóa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng phù hợp với điều kiện sản xuất, nhu cầu thị trường. Năm 2021, HTX trồng dưa Kim Hoàng hậu trên diện tích 2.000m2. Từ hiệu quả được chứng minh trong thực tiễn, HTX từng bước mở rộng diện tích dưa lên 5.000m2. Mỗi năm mô hình cho thu hoạch 3 vụ, với giá bán bình quân từ 20.000 - 25.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí mang lại nguồn thu trên 700 triệu đồng. Bên cạnh hiệu quả kinh tế, HTX cũng thường xuyên tạo việc làm cho 18 lao động với thu nhập bình quân từ 5 - 6 triệu đồng/người/tháng.

Ông Lê Vũ Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội CCB xã Thiệu Hóa cho biết: “Xác định nguồn vốn là điều kiện quan trọng để hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh, hội CCB xã tích cực, chủ động khai thác các nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội cho các hội viên vay với tổng dư nợ trên 35 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hội đã vận động hội viên đóng góp xây dựng quỹ nội bộ với tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng, giúp hội viên vay với lãi suất rất thấp hoặc không lấy lãi để mua cây, con giống, phát triển kinh tế hộ gia đình”.

Cùng với hỗ trợ vốn, hội CCB xã còn phối hợp với trung tâm học tập cộng đồng và các đoàn thể tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, chuyển giao khoa học - công nghệ trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; nâng cao kiến thức bảo vệ môi trường, ứng dụng quy trình sản xuất hàng hóa thân thiện với môi trường cho hội viên các chi hội; tổ chức các đoàn tham quan, học tập trực tiếp tại các mô hình kinh tế tiêu biểu, qua đó khơi dậy tư duy sáng tạo, dám nghĩ dám làm trong từng hội viên.

Ngoài ra, từ hiệu quả hoạt động các câu lạc bộ “CCB làm kinh tế giỏi”, “Nghĩa tình CCB” đã góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao thu nhập cho hội viên. Đến nay, toàn xã có 1 trang trại, 55 gia trại; 168 gia đình hội viên kinh doanh dịch vụ, các loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ do hội viên CCB làm chủ mang lại hiệu quả kinh tế và tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.

Với sự giúp đỡ của tổ chức hội cùng sự nỗ lực vươn lên của mỗi hội viên, đến nay toàn xã không còn hội viên CCB thuộc hộ nghèo; số hộ khá và giàu đạt trên 70%. Đây là minh chứng cho ý chí, nghị lực và bản lĩnh của người lính cụ Hồ, dù trong thời bình hay thời chiến vẫn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vươn lên trong phát triển kinh tế và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của địa phương.