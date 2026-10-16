Bản lĩnh người làm báo Đất Mỏ trong kỷ nguyên số
Thành công rực rỡ và bế mạc vào chiều 16/10, Đại hội đại biểu Hội Nhà báo thành phố Quảng Ninh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của đội ngũ những người làm báo hướng tới xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.
Ngày 16/10, Đại hội đại biểu Hội Nhà báo thành phố Quảng Ninh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, được tổ chức với sự tham dự của 280 đại biểu chính thức đại diện cho gần 500 hội viên của Hội.
Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Quảng Ninh Quản Minh Cường; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội, Nhà báo Nguyễn Thế Lãm, Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Quảng Ninh, nhấn mạnh trong nhiệm kỳ qua, hoạt động báo chí và công tác hội đã bám sát thực tiễn đời sống, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để nâng cao chất lượng thông tin, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh là cầu nối tin cậy giữa Đảng, chính quyền và nhân dân.
Đóng góp ý kiến tại phiên làm việc, Đại hội đã ghi nhận và tổng hợp 16 bài tham luận chất lượng từ các cơ sở hội, trong đó có 4 tham luận tiêu biểu được trực tiếp trình bày tại hội trường. Các ý kiến tập trung vào các vấn đề cốt lõi như mô hình tòa soạn hội tụ đa phương tiện, tối ưu hóa quy trình sản xuất tin bài, phân phối nội dung đa nền tảng và xây dựng cơ quan báo chí văn hóa gắn với đạo đức nghề nghiệp người làm báo.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Quảng Ninh Quản Minh Cường biểu dương những thành tựu toàn diện mà đội ngũ người làm báo đất mỏ đã đạt được.
Bí thư Thành ủy nhấn mạnh trong bối cảnh thông tin mạng xã hội phát triển như vũ bão, báo chí chính thống càng phải giữ vững bản lĩnh chính trị, sắc bén trong tư duy, đổi mới sáng tạo không ngừng để lan tỏa những giá trị tích cực và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.
Ghi nhận và đánh giá cao những bước đột phá của báo chí Quảng Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi khẳng định Quảng Ninh luôn là điểm sáng tiêu biểu của cả nước trong việc tiên phong hợp nhất các cơ quan truyền thông và xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam bày tỏ kỳ vọng trong nhiệm kỳ tới, Hội Nhà báo thành phố sẽ tiếp tục làm tốt vai trò bồi dưỡng nghiệp vụ, siết chặt kỷ luật kỷ cương, xây dựng đội ngũ người làm báo vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng kỳ vọng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà.
Trải qua quá trình làm việc dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 15 ủy viên tiêu biểu về phẩm chất và năng lực. Tập thể lãnh đạo mới thể hiện quyết tâm đoàn kết, sáng tạo, đưa phong trào báo chí Quảng Ninh vươn lên tầm cao mới và hết lòng phụng sự nhân dân.
Khép lại một kỳ đại hội thành công rực rỡ, những người làm báo Quảng Ninh mang theo khí thế và niềm tin mới, sẵn sàng dấn thân trên từng mặt trận thông tin để viết tiếp những trang sử vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam.
Sau đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại Đại hội:
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ban-linh-nguoi-lam-bao-dat-mo-trong-ky-nguyen-so-post364203.html