Bản lĩnh người làm báo Đất Mỏ trong kỷ nguyên số

Quảng Ninh

Toàn thể đại biểu dự Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ tại lễ khai mạc. Ảnh: Sơn Hải.

Ngày 16/10, Đại hội đại biểu Hội Nhà báo thành phố Quảng Ninh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, được tổ chức với sự tham dự của 280 đại biểu chính thức đại diện cho gần 500 hội viên của Hội.

Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Quảng Ninh Quản Minh Cường; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội, Nhà báo Nguyễn Thế Lãm, Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Quảng Ninh, nhấn mạnh trong nhiệm kỳ qua, hoạt động báo chí và công tác hội đã bám sát thực tiễn đời sống, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để nâng cao chất lượng thông tin, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh là cầu nối tin cậy giữa Đảng, chính quyền và nhân dân.

Nhà báo Nguyễn Thế Lãm, Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Quảng Ninh, trình bày báo cáo tại Đại hội. Ảnh Sơn Hải.

Đóng góp ý kiến tại phiên làm việc, Đại hội đã ghi nhận và tổng hợp 16 bài tham luận chất lượng từ các cơ sở hội, trong đó có 4 tham luận tiêu biểu được trực tiếp trình bày tại hội trường. Các ý kiến tập trung vào các vấn đề cốt lõi như mô hình tòa soạn hội tụ đa phương tiện, tối ưu hóa quy trình sản xuất tin bài, phân phối nội dung đa nền tảng và xây dựng cơ quan báo chí văn hóa gắn với đạo đức nghề nghiệp người làm báo.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Quảng Ninh Quản Minh Cường biểu dương những thành tựu toàn diện mà đội ngũ người làm báo đất mỏ đã đạt được.

Ông Quản Minh Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Quảng Ninh, phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Sơn Hải.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh trong bối cảnh thông tin mạng xã hội phát triển như vũ bão, báo chí chính thống càng phải giữ vững bản lĩnh chính trị, sắc bén trong tư duy, đổi mới sáng tạo không ngừng để lan tỏa những giá trị tích cực và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ghi nhận và đánh giá cao những bước đột phá của báo chí Quảng Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi khẳng định Quảng Ninh luôn là điểm sáng tiêu biểu của cả nước trong việc tiên phong hợp nhất các cơ quan truyền thông và xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam bày tỏ kỳ vọng trong nhiệm kỳ tới, Hội Nhà báo thành phố sẽ tiếp tục làm tốt vai trò bồi dưỡng nghiệp vụ, siết chặt kỷ luật kỷ cương, xây dựng đội ngũ người làm báo vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng kỳ vọng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, phát biểu bế mạc đại hội. ﻿Ảnh: Sơn Hải.

Trải qua quá trình làm việc dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 15 ủy viên tiêu biểu về phẩm chất và năng lực. Tập thể lãnh đạo mới thể hiện quyết tâm đoàn kết, sáng tạo, đưa phong trào báo chí Quảng Ninh vươn lên tầm cao mới và hết lòng phụng sự nhân dân.

Khép lại một kỳ đại hội thành công rực rỡ, những người làm báo Quảng Ninh mang theo khí thế và niềm tin mới, sẵn sàng dấn thân trên từng mặt trận thông tin để viết tiếp những trang sử vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam.

Sau đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại Đại hội:

Đoàn Chủ tịch điều hành phiên làm việc của Đại hội. Ảnh: Sơn Hải.

Các đại biểu chăm chú theo dõi diễn biến và biểu quyết tại Đại hội. Ảnh: Sơn Hải.

Các đại biểu là lãnh đạo Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam và thành phố Quảng Ninh tham dự Đại hội. ﻿Ảnh: Sơn Hải.

Nhà báo Vũ Mạnh Cường, Trưởng phòng Thời sự, Báo và Phát thanh Truyền hình Quảng Ninh, trình bày tham luận tại Đại hội. Ảnh: Sơn Hải.

Nhiều nữ đại biểu Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam và thành phố Quảng Ninh tham dự Đại hội. ﻿Ảnh: Sơn Hải.

Đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan, ban, ngành tham dự phiên làm việc. Ảnh: Sơn Hải.

Lãnh đạo Hội Nhà báo thành phố trao giấy khen, phần thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại Đại hội. Ảnh: Nguyễn Quân.

Các hội viên là nhà báo lão thành tham gia Đại hội. Ảnh: Nguyễn Quân.

Nhiều hội viên là phóng viên, nhà báo trẻ tâm đắc với nghề tham gia Đại hội. Ảnh: Nguyễn Quân.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo thành phố Quảng Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt và nhận hoa chúc mừng tại Đại hội. Ảnh: Sơn Hải.

Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường tặng hoa chúc mừng thành công của Đại hội. Ảnh: Sơn Hải.