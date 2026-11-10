Bản lĩnh 'người lái đò' ở Đại Phúc

Cô Hà Thị Mười thường xuyên thăm, động viên giáo viên và học sinh ở các phân hiệu.

Lắng nghe để hiểu từng người

Sự nghiệp quản lý giáo dục của cô Mười được ghi dấu bằng nhiều thành tích. Từ một giáo viên nhiệt huyết, đạt danh hiệu dạy giỏi các cấp, cô từng bước được tin tưởng, bổ nhiệm làm công tác quản lý.

Tuy nhiên, nơi cô dùng tâm huyết suốt 8 năm, từ năm 2018 đến 2026, để xây nền móng vững chắc là Trường Tiểu học Đồng Doãn Khuê (huyện Đại Từ cũ). Tại đây, cô Mười bắt đầu thử thách bản thân bằng cách quản lý khoa học, linh hoạt. Cô không chỉ dừng lại ở việc giữ vững danh hiệu tiên tiến, xuất sắc, mà còn trực tiếp tạo nên "thương hiệu" cho Nhà trường trong các kỳ thi học sinh giỏi, phong trào thi đua, khẳng định chất lượng và sự tận tâm của đội ngũ giáo viên.

Dù vậy, khi bước vào một ngôi trường hoàn toàn mới là Trường Tiểu học Đại Phúc, cô Mười lại đứng trước một thử thách khác. Những kinh nghiệm tích lũy sau nhiều năm quản lý vẫn còn nguyên giá trị, nhưng con người, địa bàn và những vấn đề đặt ra ở đây đòi hỏi cô phải tìm hiểu, sắp xếp và bắt đầu lại từ đầu.

Trường Tiểu học Đại Phúc có 1 điểm trường chính và 2 phân hiệu. Trong đó, Phân hiệu Phúc Tân là điểm xa nhất, cách cơ sở chính khoảng 12km. Vào những ngày mưa, quãng đường đến phân hiệu có khi phải đi vòng tới 40-50km.

Nhà trường hiện có 40 lớp, với 1.211 học sinh, 4 cán bộ quản lý, 65 giáo viên và 6 nhân viên. Với tâm thế bắt tay ngay vào công việc, chỉ 4 ngày sau khi được phân công làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đại Phúc, cô Mười tổ chức gặp mặt với cán bộ, giáo viên.

Không có phòng họp, cuộc gặp diễn ra ngay tại sân trường. Ban Giám hiệu dành thời gian lắng nghe giáo viên đề cập những khó khăn trong công việc, điều họ cần hỗ trợ và hướng phấn đấu của mỗi người.

Sau cuộc gặp đầu tiên, các bộ phận, giáo viên chủ nhiệm và tổ chuyên môn lần lượt được tập hợp để trao đổi. Cô Mười chia sẻ: Sau hợp nhất, mỗi nơi một điều kiện, nên cán bộ, giáo viên cũng có những suy tư riêng. Tôi nghĩ việc đầu tiên mình phải làm là nghe anh em nói, xem hoạt động ở từng điểm trường đang vướng ở đâu, việc gì cần giải quyết trước. Có những việc nhà trường có thể chủ động làm ngay, nhưng cũng có những việc phải tính lâu dài.

Nhiệm vụ của năm học không chờ người mới làm quen. Trong khi vừa vận hành công việc, cô Mười vừa tìm hiểu đội ngũ, học sinh, điều kiện từng cơ sở. Ba phân hiệu cách xa nhau, nhưng sinh hoạt chuyên môn được đặt trong cùng một kế hoạch. Những vấn đề về chuyên môn, giáo dục học sinh được trao đổi chung để thống nhất cách thực hiện.

Quản lý một ngôi trường có 3 phân hiệu không thể chỉ dựa vào những lần hiệu trưởng trực tiếp có mặt tại từng cơ sở. Cô Mười phân công các phó hiệu trưởng phụ trách từng phân hiệu, đồng thời duy trì kiểm tra, nắm tình hình.

Khoảng cách địa lý được tính bằng cây số, nhưng việc điều hành lại phải được tính bằng cách phân việc gắn với trách nhiệm cụ thể.

Cô Mười bảo: Tôi chọn cách lắng nghe để hiểu từng người, rồi phân công rõ trách nhiệm, trao quyền cho các đồng chí phụ trách từng cơ sở. Khi mỗi người chủ động với phần việc của mình thì công việc mới có thể vận hành đồng đều.

Lấy học sinh làm trung tâm

Trong quá trình tìm hiểu học sinh của trường, cô Mười nhận thấy một điểm chung là các em chưa có nhiều cơ hội tham gia hoạt động phong trào. Kỹ năng mềm cùng khả năng tiếp nhận công nghệ thông tin và tham gia các sân chơi trên internet còn hạn chế.

Cô Hà Thị Mười, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đại Phúc, tặng quà cho học sinh.

Do đó, Nhà trường bắt đầu từ những hoạt động gần học sinh nhất là các buổi sinh hoạt dưới cờ. Ban Giám hiệu xây dựng kịch bản chung toàn trường, sau đó giao các phân hiệu triển khai phù hợp với điều kiện thực tế.

Cô Nguyễn Thị Thùy, Tổng phụ trách Đội, Trường Tiểu học Đại Phúc, cho hay: Chủ đề và cách tổ chức sinh hoạt dưới cờ được giáo viên, học sinh các lớp cùng xây dựng nên khá đa dạng. Có tuần là câu chuyện về truyền thống nhà trường, có tuần về văn hóa ứng xử, lòng biết ơn... Cách tổ chức cũng thay đổi, khi là hỏi - đáp, trò chơi, khi là sân khấu hóa hoặc mời diễn giả. Qua đó, các em có cơ hội được thể hiện trước tập thể nên mạnh dạn và chủ động hơn.

Bên cạnh hoạt động ngoại khóa, hằng tháng, Nhà trường tổ chức các bài kiểm tra do Ban Giám hiệu ra đề, coi và chấm. Kết quả không dùng để xếp loại học sinh, mà là căn cứ để Nhà trường nhìn lại hiệu quả chương trình giảng dạy, trao đổi với giáo viên chủ nhiệm về những điểm cần điều chỉnh. Phương pháp giáo dục vì thế được xem xét từ kết quả học tập thực tế, thay vì chỉ dựa trên kế hoạch đã xây dựng.

Nhưng công việc ở Trường Tiểu học Đại Phúc mới chỉ bắt đầu. Cô Mười tâm sự: Tôi mong muốn xây dựng được một tập thể đoàn kết, mỗi giáo viên đều chủ động và có trách nhiệm với công việc chung, học sinh ở các phân hiệu đều có cơ hội học tập, trải nghiệm và phát triển. Có như vậy, môi trường giáo dục và chất lượng dạy học của nhà trường mới có thể được nâng lên.

Chuyện về cô Mười và hoạt động của Trường Tiểu học Đại Phúc, ông Đặng Cương Quyết, Chủ tịch UBND xã Đại Phúc, nhận xét: Tiểu học Đại Phúc là ngôi trường còn nhiều khó khăn, từ cơ sở vật chất đến điều kiện tổ chức dạy học. Từ khi cô Mười nhận nhiệm vụ, Nhà trường đã có những thay đổi tích cực trong cách tổ chức công việc, sinh hoạt chuyên môn và hoạt động dành cho học sinh.