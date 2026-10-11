Bản lĩnh người đội trưởng đội trọng án

Vào ngày 7/1/2026, bà Lê Thị Phương được phát hiện tử vong tại nhà riêng ở xã Thọ Long, trong bối cảnh hiện trường bị xáo trộn, nhân chứng không có nhiều, hệ thống camera giám sát hạn chế. Trước tình hình đó, Thiếu tá Đào Hữu Tuấn đã trực tiếp chỉ huy, phân công cán bộ, chiến sĩ rà soát dữ liệu camera, xác minh các mối quan hệ của nạn nhân, truy tìm những dấu vết liên quan và dựng lại hành trình di chuyển của đối tượng nghi vấn. Từng thông tin được kiểm tra, đối chiếu; từng hướng điều tra được xem xét trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được.

Với tinh thần khẩn trương, kiên trì và sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng, chỉ sau một ngày, Ban chuyên án 126G đã xác định Đinh Thị Kim, sinh năm 1984, cháu dâu của nạn nhân, là đối tượng nghi vấn. Đội Trọng án tập trung triển khai các biện pháp điều tra, nhanh chóng khám phá vụ án, truy bắt thành công đối tượng trong vòng 24 giờ.

Vụ án trên chỉ là một trong hàng chục chuyên án mà Thiếu tá Đào Hữu Tuấn trực tiếp chỉ huy, tham gia đấu tranh và đạt kết quả.

Thiếu tá Đào Hữu Tuấn, Đội trưởng Đội Trọng án, Phòng PC02 (áo đen, ngoài cùng bên trái) cùng lãnh đạo đơn vị tại hiện trường chuyên án 126G.

Trước khi đảm nhiệm cương vị Đội trưởng Đội Trọng án, Thiếu tá Đào Hữu Tuấn từng giữ chức Phó Đội trưởng Đội Hướng dẫn, Điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Phó Đội trưởng Đội Phòng ngừa, Điều tra tội phạm xâm phạm nhân thân thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa.

Trên từng cương vị công tác, anh luôn chủ động tham mưu cho lãnh đạo đơn vị các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm. Đồng thời, trực tiếp tham gia điều tra, truy xét nhiều vụ án phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng. Trong đó có các vụ án giết người, cướp tài sản chưa rõ thủ phạm hoặc chưa xác định được tung tích nạn nhân; các vụ việc liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia và các đối tượng hình sự núp bóng doanh nghiệp.

Mỗi lĩnh vực có phương thức, thủ đoạn hoạt động khác nhau, đòi hỏi cán bộ điều tra phải nắm chắc địa bàn, chủ động phát hiện dấu hiệu vi phạm, kiên trì thu thập chứng cứ và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của đơn vị.

Với Thiếu tá Đào Hữu Tuấn, đằng sau những kết quả điều tra là những ngày dài bám địa bàn, những chuyến công tác nối tiếp và nhiều giờ làm việc căng thẳng. Có thời điểm, anh cùng đồng đội gần một tháng dầm mưa, dãi nắng tại tuyến biên giới, kiên trì theo dõi di biến động của các đối tượng. Đối với người chiến sĩ hình sự, những khó khăn ấy không chỉ nằm ở điều kiện công tác khắc nghiệt mà còn ở áp lực phải xử lý khối lượng thông tin lớn, đánh giá chính xác từng tình tiết và đưa ra nhận định đúng đắn trong những tình huống phức tạp.

Có vụ án, manh mối ban đầu rất ít ỏi, có đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi phạm tội. Khi đó, sự kiên trì, tính kỷ luật và tinh thần phối hợp giữa các thành viên trong tổ công tác có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Thiếu tá Đào Hữu Tuấn (thứ 3 từ phải sang) nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND năm 2025.

Theo Thiếu tá Đào Hữu Tuấn, thử thách của người chiến sĩ Cảnh sát hình sự không chỉ đến từ sự manh động, nguy hiểm của tội phạm hay áp lực phải nhanh chóng làm sáng tỏ vụ án. Đó còn là cuộc đấu tranh với chính mình: giữ vững bản lĩnh trước những cám dỗ, không để cảm xúc chi phối và luôn tuân thủ pháp luật trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Với người chỉ huy, trách nhiệm không dừng lại ở việc phân công lực lượng hay xây dựng phương án điều tra. Quan trọng hơn là phải sâu sát thực tiễn, cùng cán bộ, chiến sĩ kiên trì theo đuổi từng manh mối, đánh giá thận trọng từng chứng cứ, kịp thời tháo gỡ khó khăn và không chủ quan trước những chi tiết tưởng chừng nhỏ bé. Chính sự nghiêm túc, thận trọng ấy là nền tảng để người chỉ huy tạo dựng niềm tin trong tập thể, nâng cao chất lượng điều tra và bảo đảm các vụ án được giải quyết đúng quy định của pháp luật.

Những nỗ lực bền bỉ của Thiếu tá Đào Hữu Tuấn được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý, trong đó có danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân cùng các bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh.

Nhưng với anh, phần thưởng ý nghĩa nhất sau mỗi chuyên án thành công không chỉ là kết quả điều tra, chính là sự bình yên của Nhân dân.