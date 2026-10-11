Bản lĩnh người chỉ huy vì bình yên Thủ đô

Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, vinh dự là một trong 9 cá nhân được thành phố Hà Nội trao tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026. Ảnh: Quang Thái

Từ vai trò của cán bộ điều tra...

Hơn 30 năm trước, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng nhận nhiệm vụ tại Công an thành phố Hà Nội, bắt đầu là cán bộ điều tra Công an huyện Từ Liêm. Sau đó, đồng chí lần lượt đảm nhiệm các cương vị như: Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố; Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Trưởng Công an quận Hai Bà Trưng; Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận. Sau thời gian được giao phụ trách lĩnh vực an ninh trên cương vị Phó Giám đốc Công an thành phố, đồng chí đảm nhiệm vị trí Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội; được bổ nhiệm Giám đốc Công an thành phố năm 2025.

Trải qua nhiều vị trí công tác cùng kiến thức được trang bị tại Học viện Cảnh sát nhân dân và kinh nghiệm thực tiễn đã giúp đồng chí có thêm cơ sở để giải quyết những tình huống phức tạp. Với công việc, đồng chí luôn đau đáu làm sao đạt được thành tích tốt nhất, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng trao đổi với phóng viên. Ảnh: Công Phương

Giữ nhiều trọng trách, mỗi quyết định của đồng chí đều gắn với sự an toàn của người dân và trách nhiệm bảo vệ bình yên cho thành phố. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng tâm niệm, giữ gìn an ninh, trật tự không chỉ là đấu tranh, trấn áp tội phạm, mà còn là trách nhiệm không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào, phục vụ nhân dân đến nơi đến chốn, để Hà Nội thực sự là điểm đến an toàn, bình yên.

Qua nhiều lần trực tiếp đánh án, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho rằng, phía sau mỗi kết quả điều tra, khám phá án là quá trình đánh giá tình hình, cân nhắc phương án, tổ chức lực lượng và xử lý những tình huống có thể thay đổi chỉ trong tích tắc.

Với người chỉ huy, sự quyết đoán phải đi cùng tính toán thận trọng, bởi mục tiêu không chỉ là bắt giữ đối tượng, mà còn phải bảo đảm an toàn cho người dân và cán bộ, chiến sĩ.

Không để bị động, bất ngờ, lấy bình yên của nhân dân làm mục tiêu

Từ thực tiễn đấu tranh với tội phạm, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Công an Thủ đô là giữ vững an ninh quốc gia, ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt đối với Hà Nội, nơi tập trung các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và nhiều tổ chức chính trị - xã hội; đồng thời, là địa bàn diễn ra các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của đất nước.

Mỗi năm, Công an thành phố bảo vệ gần 3.000 sự kiện, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nguyên thủ quốc gia, các chuyến thăm và hội nghị. Khối lượng công việc lớn, tính chất nhiệm vụ phức tạp, trong khi yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm an toàn tuyệt đối, không để xảy ra sơ suất, bất ngờ, dù là nhỏ nhất.

Vì vậy, công tác bảo đảm an ninh, trật tự không thể chỉ chờ vào việc xử lý những vụ việc đã xảy ra. Điều quan trọng là phải chủ động nắm tình hình, tham mưu đúng, trúng, kịp thời cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và thành phố Hà Nội những giải pháp phù hợp. Sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp giữa các lực lượng là điều kiện để giữ vững ổn định lâu dài, tạo nền tảng an toàn cho phát triển.

Công an thành phố Hà Nội là lực lượng tiên phong trong ứng dụng chuyển đổi số. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Trong bối cảnh không gian mạng phát triển mạnh mẽ, những thông tin sai lệch, sự lợi dụng các vấn đề xã hội để kích động, lôi kéo người dân tiếp tục đặt ra yêu cầu mới đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, trách nhiệm của lực lượng Công an là phải chủ động trước những nguy cơ, không để bị động, bất ngờ; đồng thời, bảo đảm môi trường ổn định để Thủ đô phát triển.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định, Hà Nội đã được UNESCO công nhận là Thành phố vì hòa bình. Hình ảnh các nguyên thủ quốc gia đến thăm, có thể thưởng thức món ăn của Hà Nội, hay tập thể dục trong không gian bình yên là điều thể hiện rõ ý nghĩa của công tác bảo đảm an ninh. Tuy nhiên, chính sự bình yên ấy càng đòi hỏi không được chủ quan, bởi những nguy cơ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Với Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, thành tích trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự không chỉ đo bằng số vụ án được khám phá, hay số đối tượng bị bắt giữ. Kết quả quan trọng hơn là các nguy cơ được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, các loại tội phạm giảm rõ rệt, người dân có thể yên tâm sinh sống, làm việc và doanh nghiệp an tâm phát triển.

Quan điểm đó cũng được thể hiện trong cách Trung tướng nhìn nhận trách nhiệm của Công an thành phố đối với những vấn đề dân sinh của Hà Nội. Tại các cuộc họp, khi thảo luận về 5 "điểm nghẽn" lớn của Thủ đô (ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, ngập úng, ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm), đồng chí đã chủ động đề xuất Công an thành phố nhận trách nhiệm tiên phong giải quyết 2 điểm nghẽn then chốt là ùn tắc giao thông và trật tự đô thị, đồng thời, phối hợp quyết liệt trên các lĩnh vực còn lại.

Cùng với đó, quá trình triển khai các dự án trọng điểm của thành phố, công tác giải phóng mặt bằng liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định, lực lượng Công an không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, mà còn nắm bắt tâm tư, kiến nghị của người dân, kịp thời phản ánh với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu và đồng thuận với mục tiêu phát triển chung.

Với sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội vừa kiểm tra, phát hiện nhiều địa điểm sản xuất, kinh doanh bánh, kẹo với số lượng lớn, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Bên cạnh đó, với sự chỉ đạo của Ban Giám đốc, Công an thành phố Hà Nội luôn chú trọng thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác. Các giải pháp như Hanoi Smart Police, sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) giám sát an ninh, trật tự và triển khai thiết bị báo cháy không dây góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, hướng tới phục vụ nhân dân tốt hơn.

Thành quả lớn nhất, theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, là nhân dân được sống trong môi trường an toàn, doanh nghiệp yên tâm hoạt động, khách thập phương coi Hà Nội là điểm đến bình yên. Muốn vậy, từng cán bộ, chiến sĩ phải nâng cao ý thức trách nhiệm, tận tụy trong công việc, sẵn sàng hy sinh vì nhiệm vụ chung và luôn đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu.

Đồng chí khẳng định, sự bình yên của nhân dân làm niềm hạnh phúc của các chiến sĩ. Đây không chỉ là lời khẳng định về trách nhiệm, mà còn là mục tiêu để mỗi cán bộ, chiến sĩ soi chiếu trong thực thi nhiệm vụ.

Quá trình công tác, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng được tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 2 Huân chương Quân công; 3 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 4 Huân chương Chiến công; 7 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 4 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026 tiếp tục là sự ghi nhận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội đối với những cống hiến của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng. Đồng thời, đây cũng là niềm vinh dự, tự hào của lực lượng Công an Thủ đô, khẳng định những đóng góp thiết thực của lực lượng Công an trong sự nghiệp giữ gìn bình yên, xây dựng và phát triển Hà Nội.