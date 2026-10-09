Bản lĩnh, mưu lược, giữ vững bình yên để Thủ đô vươn tầm phát triển

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. (Ảnh: PHẠM KIÊN)

Trưởng thành từ cán bộ điều tra cơ sở, trải qua hàng loạt vị trí công tác trọng yếu và chính thức đảm nhiệm cương vị Giám đốc Công an thành phố Hà Nội từ năm 2025, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã để lại những dấu ấn đậm nét trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và giữ vững an ninh trật tự.

Phóng viên: Trân trọng chúc mừng Trung tướng với danh hiệu Công dân ưu tú Thủ đô năm 2026. Nhìn lại hành trình 30 năm gắn bó và trưởng thành từ một cán bộ điều tra cấp huyện đến người đứng đầu Công an thành phố Hà Nội, điều gì là kim chỉ nam xuyên suốt trong chặng đường công tác của đồng chí?

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng: Tôi về nhận công tác tại Công an thành phố Hà Nội đến nay tròn 30 năm. Chặng đường công tác của tôi trải qua nhiều vị trí. Xuất phát từ là một cán bộ điều tra của Công an huyện Từ Liêm, lần lượt đảm nhiệm các vị trí công tác tại Công an quận Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Bắc Từ Liêm và các đơn vị thuộc Công an thành phố. Năm 2025 tôi được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Mỗi vị trí công tác là một trải nghiệm, giúp tôi tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh và hình thành phong cách làm việc. Xuyên suốt hành trình đó, kim chỉ nam của tôi luôn là vận dụng linh hoạt, sáng tạo những kiến thức đã học tại Học viện Cảnh sát nhân dân vào thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đau đáu lớn nhất trong tâm khảm tôi là làm sao cống hiến hết mình để đạt thành tích tốt nhất, giữ vững an ninh trật tự và mang lại cuộc sống thật sự yên lành cho nhân dân.

Phóng viên: Nói đến Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, đồng đội và nhân dân nhớ ngay đến một người chỉ huy dày dạn kinh nghiệm, trực tiếp phá thành công nhiều vụ trọng án phức tạp, xuyên quốc gia. Đồng chí có thể chia sẻ về những trận đánh trí tuệ, mưu lược tiêu biểu đã ghi dấu ấn trong sự nghiệp của mình?

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng: Trong sự nghiệp làm cán bộ điều tra, có rất nhiều chuyên án để lại dấu ấn đậm nét. Kỷ niệm đáng nhớ là những ngày cùng đồng đội vượt qua áp lực, đối diện với khó khăn, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ. Có những thời điểm, công việc kéo dài nhiều ngày đêm, đòi hỏi sự kiên trì, thận trọng và tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Vào thời điểm năm 2010, khi tôi làm Đội trưởng Cảnh sát hình sự tại quận Cầu Giấy, địa bàn xảy ra 10 vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có 3 vụ là giết người cướp tài sản và 7 vụ là giết người. Tôi đã cùng đồng đội khám phá thành công 10 vụ án trên chỉ trong 1 tuần. Trong đó, tiêu biểu là vụ án Nguyễn Đức Nghĩa sát hại nạn nhân rồi phi tang xác.

Khi đứng trước hiện trường phức tạp, nạn nhân chưa rõ danh tính, bằng sự nhạy bén và công tác rà soát thận trọng, chúng tôi đã nhanh chóng xác định được nhân thân bị hại, từ đó truy vết hung thủ.

Tôi trực tiếp chỉ huy, cầm quân lên tận Mộc Châu, Nông trường Sơn La để bắt các đối tượng vận chuyển trái phép ma túy có súng, từ Sơn La về Hải Phòng; hay chỉ huy cán bộ, chiến sĩ bí mật khống chế nhóm đối tượng xã hội đen cộm cán tại vùng giáp ranh để bắt giữ thành công hung thủ, bảo đảm tuyệt đối an toàn lực lượng và đối tượng.

Trong vụ án triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia trên không gian mạng "Mr. Pit", thu hồi tài sản hơn 5.500 tỷ đồng cho người bị hại. Khi ban chuyên án đối mặt với nguy cơ bị lộ và đối tượng tẩu thoát, tôi đã dành vài phút suy nghĩ, đưa ra nhận định sắc bén và phát lệnh "tổng tiến công", bắt gọn các đối tượng then chốt trên nhiều tỉnh thành. Hay trong vụ án bắt cóc trẻ em tại phường Việt Hưng, tôi đã trực tiếp thức trắng đêm cùng đồng đội, theo sát di biến động của đối tượng nguy hiểm có vũ khí quân dụng để giải cứu thành công cháu bé an toàn.

Đối với tôi, nguyên tắc cốt lõi là bất kỳ vụ trọng án nào, người chỉ huy phải có mặt trực tiếp tại hiện trường để sát sao phân công, phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng và xử lý linh hoạt mọi tình huống phát sinh.

Những trải nghiệm ấy cũng giúp tôi hiểu rằng, phía sau mỗi nhiệm vụ là sự an toàn của người dân, là niềm tin mà xã hội gửi gắm vào lực lượng Công an. Đối với người chỉ huy, bản lĩnh thể hiện ở khả năng đưa ra quyết định đúng đắn, dám chịu trách nhiệm và luôn đặt sự an toàn của con người lên trước hết.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2026 tặng Giám đốc Công an Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng. (Ảnh: PHẠM KIÊN)

Phóng viên: Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Trên cương vị Giám đốc Công an, đồng chí quán triệt tư duy chỉ đạo thế nào để phát hiện sớm các nguy cơ, giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội?

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng: Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại Thủ đô là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Đúng như tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, công tác an ninh tại Hà Nội tuyệt đối phải an toàn, không được để xảy ra sơ suất hay bất ngờ dù là nhỏ nhất. Mọi nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh Thủ đô đều liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia. Mỗi năm, Công an thành phố bảo vệ tuyệt đối an toàn gần 3.000 sự kiện, kỳ cuộc của Đảng, Nhà nước và các nguyên thủ quốc gia.

Để đạt được điều này, Công an thành phố Hà Nội luôn coi trọng công tác tham mưu chiến lược cho Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố và Đảng ủy Công an Trung ương. Chúng tôi luôn chủ động nắm chắc tình hình từ cơ sở, nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ không được chủ quan, lơ là. Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, chúng tôi khẳng định mạnh mẽ: Tội phạm tìm đến Hà Nội là không thể lẩn thoát. Sự bình yên của Thủ đô chính là nền tảng để UNESCO vinh danh Hà Nội là "Thành phố vì hòa bình".

Phóng viên: Không chỉ dừng lại ở công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an thành phố Hà Nội gần đây đã chủ động đảm nhận những công việc mới, giải quyết các "điểm nghẽn" đô thị. Xin Trung tướng chia sẻ rõ hơn về những bước đi đột phá này nhằm đóng góp cho sự phát triển bền vững của Hà Nội?

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng: Tại cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy, khi thảo luận về 5 "điểm nghẽn" lớn của Thủ đô (ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, ngập úng, ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm), tôi đã chủ động đề xuất Công an thành phố nhận trách nhiệm tiên phong giải quyết 2 điểm nghẽn then chốt là Ùn tắc giao thông và Trật tự đô thị, đồng thời phối hợp quyết liệt trên các lĩnh vực còn lại.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh tại làng nghề bánh kẹo La Phù.

Chúng tôi xác định không làm theo kiểu "phong trào" hay "cao điểm" rồi dừng lại, mà triển khai bền vững, căn cơ. Công an thành phố đã chủ động tiếp nhận và đẩy mạnh dự án Giao thông thông minh, hiện đại hóa lực lượng bằng việc phủ sóng hệ thống gần 25.000 camera AI giám sát an ninh và giao thông. Hệ thống này không chỉ giúp xử lý nghiêm các vi phạm mà còn nâng cao ý thức chấp hành của người dân, từng bước tạo dựng diện mạo Hà Nội xanh, sạch, đẹp, văn minh.

Bên cạnh đó, Công an thành phố cũng tích cực tham gia bảo vệ, hỗ trợ triển khai các dự án trọng điểm, đồng hành cùng chính quyền giải thích, tạo sự đồng thuận trong nhân dân về giải phóng mặt bằng.

Tôi cho rằng hình ảnh người chiến sĩ Công an được xây dựng từ chính thái độ ứng xử, tinh thần trách nhiệm và chất lượng giải quyết công việc hằng ngày. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải gần dân, hiểu dân, tôn trọng nhân dân, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân làm thước đo. Những gì nhân dân cần thì phải phục vụ cho đến nơi đến chốn và phục vụ đến cùng những quyền lợi, lợi ích của nhân dân và doanh nghiệp

Đó cũng là yêu cầu tôi đặt ra đối với đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô: tận tụy trong công việc, chuẩn mực trong ứng xử, chủ động giải quyết những vấn đề thuộc trách nhiệm của mình, tránh để người dân phải chờ đợi hoặc đi lại nhiều lần.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của nhân dân, tôi tin tưởng Hà Nội sẽ tiếp tục vươn mình mạnh mẽ, xứng đáng là Thủ đô tiên tiến, ngang tầm các đô thị hiện đại trong khu vực và thế giới như mong muốn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Trung tướng về cuộc trao đổi!