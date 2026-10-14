Bản lĩnh, đổi mới, khẳng định vai trò then chốt

Bám sát nhiệm vụ, tham mưu hiệu quả

Với tinh thần trách nhiệm cao, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã bám sát chương trình làm việc, khắc phục khó khăn, đổi mới phương pháp làm việc để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Nổi bật, trong 9 tháng năm 2026, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã tham mưu triển khai thực hiện nhiều văn bản quan trọng. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tập trung tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy cụ thể hóa, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Đồng chí Trần Quang Minh, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao đổi, nắm bắt tư tưởng và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở tại xã Phú Lương.

Trong đó, trọng tâm là tham mưu sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng; kịp thời tham mưu ban hành các đề án, kế hoạch, quy định về công tác cán bộ nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đặc biệt, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, ngành đã chủ động tham mưu thành lập các tiểu ban, ban hành các kế hoạch, hướng dẫn về công tác chuẩn bị đại hội, trọng tâm là công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp bảo đảm đúng quy trình, quy định, công khai, minh bạch và đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện đặt ra trong tình hình mới.

Tập trung kiện toàn bộ máy

Xác định cán bộ là “gốc của mọi công việc”, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Tuyên Quang đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ. Các khâu trong công tác cán bộ đều được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trong công tác kiện toàn bộ máy, ngành đã tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiện toàn 2.991/3.579 ủy viên ban chấp hành, 1.172/1.199 ủy viên ban thường vụ cấp xã. 100% cấp xã đã bảo đảm đầy đủ các chức danh chủ chốt; đồng thời thực hiện nghiêm chủ trương bố trí 100% Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cấp xã không phải là người địa phương. Ở cấp tỉnh, các chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Chánh Thanh tra, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân và Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh cũng được bố trí không phải người địa phương.

Bên cạnh đó, công tác điều động, luân chuyển cán bộ được triển khai quyết liệt, hiệu quả. Ngành đã tham mưu điều động, luân chuyển 161 lượt cán bộ cấp tỉnh về cấp xã, 118 cán bộ giữa các xã và 9 cán bộ từ xã về tỉnh. Trong công tác nhân sự thường xuyên, ngành đã tham mưu thực hiện điều động, luân chuyển, bổ nhiệm và giới thiệu ứng cử đối với 532 lượt đồng chí (bao gồm luân chuyển, điều động 33 đồng chí, bổ nhiệm 23 đồng chí và giới thiệu ứng cử 476 lượt), góp phần tăng cường cán bộ cho các địa bàn trọng điểm và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị các cấp.

Công tác chính sách cán bộ, chăm sóc sức khỏe cán bộ được thực hiện chu đáo, đầy đủ, đúng chế độ, quy định. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ tiếp tục được tăng cường, chủ động thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ kịp thời công tác cán bộ và công tác kết nạp đảng viên, góp phần bảo vệ vững chắc nội bộ Đảng.

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Ngành Tổ chức xây dựng Đảng Tuyên Quang đã tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng. Công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới tiếp tục ghi nhận những chuyển biến tích cực cả về số lượng lẫn chất lượng. Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh đã kết nạp được 3.341 đảng viên mới đạt 80,5% kế hoạch năm.

Ngành đã tích cực hướng dẫn, kiểm tra việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đẩy mạnh triển khai sinh hoạt chuyên đề, gắn nội dung sinh hoạt chi bộ với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng ngày càng cao. Phát huy truyền thống 96 năm xây dựng và trưởng thành, đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Tuyên Quang xác định tiếp tục đổi mới tư duy, lề lối làm việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý đảng viên và lưu trữ hồ sơ cán bộ.

Đồng thời, ngành chú trọng xây dựng đội ngũ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng “Trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông, chuyên nghiệp”; kiên quyết khắc phục tình trạng nể xơ, né tránh, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống là dịp để mỗi cán bộ, công chức làm công tác tổ chức xây dựng Đảng trên quê hương cách mạng Tuyên Quang thêm tự hào về truyền thống vẻ vang, tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Tuyên Quang phát triển nhanh, bền vững.