Bản lĩnh của phụ nữ Quản lý xuất nhập cảnh qua cuộc thi 'Cặp đôi hoàn hảo - Trí, Tài, Sắc'

Thiếu tướng Cao Minh Huyền tặng hoa các đồng chí nữ lãnh đạo Cục và Trưởng phòng.

Cuộc thi là sân chơi bổ ích, nhằm tăng cường sự giao lưu, đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ là hội viên phụ nữ và thanh niên trong các đơn vị thuộc Cục quản lý xuất nhập cảnh ở 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng tranh tài.

Mỗi cán bộ, hội viên cần giữ vững phẩm chất của người chiến sĩ Công an

Phát biểu nhân dịp kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam, Thiếu tướng Cao Minh Huyền ghi nhận và biểu dương sự chủ động, sáng tạo cùng những nỗ lực không ngừng nghỉ của mỗi cán bộ nữ. Các chị em đã và đang từng ngày hoàn thiện mình, vượt qua mọi áp lực công việc để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Đồng chí Cục trưởng nhấn mạnh: Cục Quản lý xuất nhập cảnh là đơn vị có lực lượng cán bộ nữ đông đảo. Dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, các chị em cũng đều đóng góp vào việc thực hiện công tác chuyên môn của đơn vị. Không chỉ giỏi nghiệp vụ, các đồng chí còn tích cực tham gia công tác Hội và phong trào phụ nữ, chủ động tham mưu, triển khai nhiều công trình, phần việc mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Tiêu biểu là Chương trình "Mẹ đỡ đầu" do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động. Hiện nay, Hội Phụ nữ Cục đang nhận nuôi và chăm sóc 6 cháu là con liệt sĩ Công an, con cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Hằng năm, các tổ chức đoàn, hội đều đặn triển khai nhiều hành trình về nguồn, hoạt động từ thiện, sẻ chia cùng nhân dân vùng khó khăn... Những việc làm thiết thực ấy đã được ghi nhận, đánh giá rất cao từ cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Thiếu tướng Cao Minh Huyền biểu dương sự chủ động, sáng tạo của mỗi cán bộ nữ.

"Gác lại những bộn bề công việc, trở về với mái ấm, các chị em lại gánh vác trọn vẹn vai trò của người phụ nữ gia đình, chăm sóc con cái, phụng dưỡng cha mẹ, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, vun vén cho tổ ấm luôn ấm áp lửa yêu thương. Những việc làm giản dị mà ý nghĩa ấy đã khắc họa và lan tỏa trọn vẹn hình ảnh đẹp của người nữ chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng nhân dân - thể hiện tấm lòng nhân ái, trách nhiệm và bản lĩnh của người phụ nữ Quản lý xuất nhập cảnh "vừa giỏi việc nước, vừa đảm việc nhà" - Thiếu tướng Cao Minh Huyền ghi nhận.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, quản lý xuất nhập cảnh và bảo đảm an ninh hàng không, đồng chí Cục trưởng đề nghị mỗi đồng chí lãnh đạo, mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ cần phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam; giữ vững phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ Công an "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ"; chung tay xây dựng môi trường làm việc thân thiện, công bằng, đoàn kết và luôn sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau.

Cán bộ, hội viên Phụ nữ Cục quản lý xuất nhập cảnh hào hứng tham dự chương trình.

Thể hiện bản lĩnh vững vàng, xuất sắc ở các cuộc thi

Kế thừa những thành quả sẵn có, nhân dịp chào mừng Ngày 20/10, Phụ nữ Cục quản lý xuất nhập cảnh phối hợp cùng các chiến sĩ trong Đoàn thanh niên, hội viên phụ nữ Cục đã thể hiện bản lĩnh ở cuộc thi "Cặp đôi hoàn hảo - Trí, Tài, Sắc", với sự góp mặt của 22 thí sinh, đại diện cho 11 đơn vị tham dự.

Các thí sinh lần lượt trải qua 3 phần: Thi trình diễn thời trang với chủ đề "Sắc đẹp hồn Việt"; thi "Tài năng người lính" và thi "Trí tuệ người chiến sĩ Công an".

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã công bố và trao giải cho các đơn vị, gồm 1 Giải Nhất thuộc về Đội Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích, cùng các giải Chuyên đề hấp dẫn cho: Cặp đôi ấn tượng; Cặp đôi tài năng và Cặp đôi trí tuệ, đã thể hiện xuất sắc trong các phần thi.

Các thí sinh trong phần thi trình diễn thời trang với chủ đề "Sắc đẹp hồn Việt".

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao giải cuộc thi tiếng Anh online với chủ đề:"Phụ nữ Quản lý xuất nhập cảnh tự tin hội nhập, vì hòa bình và an ninh" năm 2026. Với 17 tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 8 tác phẩm xuất sắc nhất và trao 1 giải A, 2 giải B; 2 giải C và 3 giải Khuyến khích cho các thí sinh thể hiện xuất sắc và tốt ở cuộc thi tiếng Anh online.