Bản lĩnh của những nữ doanh nhân Hà Tĩnh trên thương trường

Là người đứng đầu Công ty CP Giống cây trồng và Thương mại Hà Tĩnh, bà Võ Thị Hồng Minh dành nhiều tâm huyết cho công tác khảo nghiệm, chọn lọc, phục tráng và hợp tác phát triển các giống lúa phù hợp điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, khí hậu Hà Tĩnh. Từ mô hình khảo nghiệm đến thực tiễn sản xuất trên đồng ruộng, bà luôn định hướng đội ngũ kỹ thuật lấy hiệu quả thực tế làm căn cứ đánh giá, lựa chọn và phát triển giống. Mỗi năm, doanh nghiệp cung ứng gần 1.000 tấn giống Khang Dân 18, nếp N98… góp phần khẳng định vai trò của doanh nghiệp trong cung ứng nguồn giống chất lượng phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Trước yêu cầu đổi mới, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, bà Hồng Minh tiếp tục lãnh đạo doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng hợp tác, phát triển các vùng liên kết sản xuất. Qua đó, đưa tiến bộ khoa học - kỹ thuật đến gần hơn với người sản xuất, góp phần nâng cao giá trị hạt lúa và tăng tính bền vững cho ngành nông nghiệp.

Bà Võ Thị Hồng Minh – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Giống cây trồng và Thương mại Hà Tĩnh.

Bà Võ Thị Hồng Minh – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Giống cây trồng và Thương mại Hà Tĩnh chia sẻ: “Gần 15 năm điều hành doanh nghiệp, tôi luôn đồng hành cùng nhà nông, lấy khoa học - kỹ thuật làm nền tảng, lấy chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế làm mục tiêu phát triển. Tiếp nối hành trình, vụ Xuân 2027, doanh nghiệp dự kiến mở rộng liên kết sản xuất các giống lúa mới (TĐ25, ST28, JAPO18) cùng các dòng lúa đỏ, nếp cẩm thảo dược theo định hướng phát triển chuỗi giá trị. Đây không chỉ là bước đi nhằm đa dạng hóa cơ cấu giống, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường mà còn mở ra hướng phát triển các sản phẩm lúa, gạo an toàn, chất lượng cao”.

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Công ty CP Giống cây trồng và Thương mại Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng hợp tác, phát triển các vùng liên kết sản xuất.

Là người con của vùng đất Hương Sơn, bà Phan Thị Hoài - Phó Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất, thương mại, dịch vụ An Phong luôn trăn trở tìm hướng nâng tầm giá trị nhung hươu. Xác định chế biến sâu là “chìa khóa” gia tăng giá trị, bà cùng Ban Giám đốc công ty quyết định đầu tư hơn 8 tỷ đồng vào máy móc, công nghệ hiện đại, nổi bật là công nghệ sấy thăng hoa và hệ thống chiết rót, khử trùng, đóng gói tự động. Qua đó, doanh nghiệp nâng cao chất lượng, chuẩn hóa quy trình và đa dạng hóa sản phẩm từ nhung hươu.

Công ty TNHH Sản xuất, thương mại, dịch vụ An Phong đầu tư máy móc, công nghệ chế biến các sản phẩm từ nhung hươu.

“Gia nhập thị trường muộn, muốn tạo dựng được chỗ đứng, chúng tôi phải có sản phẩm chất lượng và chiến lược kinh doanh khoa học. Vượt qua không ít lần thử nghiệm thất bại, chúng tôi đã hoàn thiện các dòng rượu, cao, trà nhung hươu, được công nhận là sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Ngoài đầu tư sản xuất, doanh nghiệp đẩy mạnh quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu, mở rộng “tệp" khách hàng, hướng tới doanh thu hơn 15 tỷ đồng trong năm nay" - bà Phan Thị Hoài cho biết.

Cùng theo bà Hoài, hiện doanh nghiệp đang tạo việc làm ổn định cho hơn 10 lao động, đồng thời tiêu thụ nhung hươu cho nông dân với mức giá ổn định.

Lãnh đạo tỉnh trao biểu tượng tôn vinh, tặng hoa chúc mừng doanh nhân tiêu biểu Võ Thị Mai Sương.

Bằng tư duy nhạy bén với thị trường và chiến lược điều hành linh hoạt, bà Võ Thị Mai Sương – Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) liên xã Kỳ Phong đã tạo dấu ấn trong hoạt động tín dụng cơ sở. Không chỉ quản trị hiệu quả dòng vốn, quỹ đã khơi thông nguồn lực tài chính, tiếp sức cho người dân các xã Kỳ Xuân, Kỳ Văn đầu tư đánh bắt - chế biến thủy hải sản, phát triển sản xuất – kinh doanh, thương mại - dịch vụ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nông thôn.

Nhờ sự quyết đoán trong điều hành của người đứng đầu và nỗ lực của tập thể cán bộ, người lao động, năm 2026, Quỹ TDND liên xã Kỳ Phong ước tăng doanh thu 21% và số nộp ngân sách 93% so với năm 2025.

Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh đã phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ hội viên đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh.

Những năm qua, trước biến động khó lường của kinh tế toàn cầu, cộng đồng doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ nói riêng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, bằng bản lĩnh, trí tuệ và quyết tâm đổi mới, nhiều nữ doanh nhân đã vững vàng “chèo lái” doanh nghiệp, mở rộng quy mô sản xuất - kinh doanh, duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận, tạo việc làm và lan tỏa trách nhiệm xã hội với nhiều hoạt động thiện nguyện. Nhiều nữ doanh nhân đã trở thành gương mặt tiêu biểu của cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh như: bà Lê Thị Như Thủy (Công ty CTM BT Kim Ngân), bà Lê Thị Khương (HTX Thu mua và chế biến thủy hải sản Phú Khương), bà Nguyễn Thị Hạnh (Công ty TNHH Sao Đại Dương), bà Lê Thị Cẩm Tú (Công ty CP Xây lắp - thương mại và ô tô Hoàng Hà)...

Bà Lê Thị Như Thủy - Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh.

Bà Lê Thị Như Thủy – Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh thông tin: "Hiệp hội hiện có 100 hội viên. Đồng hành cùng hội viên trên hành trình phát triển, hiệp hội đã đổi mới phương thức hoạt động, định hướng hội viên đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo. Các phong trào thi đua sản xuất - kinh doanh được gắn với những chương trình trọng điểm của tỉnh, tập trung vào phát triển sản phẩm OCOP, chế biến nông, lâm, thủy sản và thương mại, dịch vụ. Những mô hình quản trị hiệu quả, cách làm sáng tạo và kinh nghiệm vượt khó được nhân rộng, tạo động lực để hội viên học hỏi, nâng cao năng lực và thích ứng với những thay đổi của thị trường.

Thời gian tới, Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ hội viên mở rộng mạng lưới liên kết, tăng cường kết nối giao thương, đưa sản phẩm ra thị trường; phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo quản trị doanh nghiệp, tài chính, thương mại điện tử; kịp thời tổng hợp, kiến nghị các cấp, ngành tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn, mặt bằng sản xuất..., tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận chính sách hỗ trợ, phát triển sản xuất - kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh".