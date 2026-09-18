Bản lĩnh công tố của Kiểm sát viên VKSND khu vực 4, TP Cần Thơ

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên Mạc Thị Thư, VKSND khu vực 4, TP Cần Thơ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử, chủ động xét hỏi, làm rõ vai trò của từng bị cáo, bảo vệ quan điểm truy tố và kiểm sát chặt chẽ việc tuân theo pháp luật trong suốt quá trình xét xử.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử sơ thẩm Trần Thị Bích Tuyền và các đồng phạm tại TAND khu vực 4, TP Cần Thơ.

Theo cáo trạng của VKSND khu vực 4, TP Cần Thơ, từ đầu tháng 7/2025 đến ngày 6/8/2025, Trần Thị Bích Tuyền, Đào Thanh Dương, Đào Thanh Hiếu, Trương Quốc An và Đào Thị Mỹ Duyên nhiều lần bàn bạc, thống nhất tìm các xe mô tô cũ để ở ven đường, trong vườn hoặc những nơi vắng người trông coi để chiếm đoạt. Sau khi lấy được tài sản, nhóm mang bán cho các điểm thu mua, người mua xe cũ để lấy tiền tiêu xài; một số xe còn sử dụng được được giữ lại, thay biển số và dùng làm phương tiện tiếp tục đi trộm cắp.

Kết quả điều tra xác định nhóm đã thực hiện 21 vụ trộm cắp, chiếm đoạt 22 xe mô tô và 28,6 triệu đồng. Tổng giá trị tài sản được xác định là 94,389 triệu đồng tại nhiều địa bàn thuộc thành phố Cần Thơ và tỉnh Đồng Tháp. Đối với Đào Thị Mỹ Duyên, do khi thực hiện hành vi chưa thành niên, Cơ quan điều tra đã tách vụ án để xử lý bằng vụ án riêng.

Kiểm sát viên Mạc Thị Thư, VKSND khu vực 4 TP Cần Thơ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm tại phiên tòa.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, VKSND khu vực 4, TP Cần Thơ truy tố Trần Thị Bích Tuyền, Đào Thanh Dương, Đào Thanh Hiếu và Trương Quốc An về tội “Trộm cắp tài sản” theo điểm a, b, c khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự, thuộc các trường hợp phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp và chiếm đoạt tài sản thuộc khung giá trị luật định.

Tại phiên tòa, sau khi kiểm sát thủ tục bắt đầu phiên tòa và việc bảo đảm quyền, nghĩa vụ của những người tham gia tố tụng, Kiểm sát viên Mạc Thị Thư công bố cáo trạng, thực hành quyền công tố theo đúng trình tự. Trong phần xét hỏi, Kiểm sát viên tập trung làm rõ sự thống nhất ý chí giữa các bị cáo trước khi đi trộm, loại tài sản nhóm nhắm đến, cách thức phân công người trực tiếp lấy xe, người cảnh giới, việc tiêu thụ tài sản và phân chia tiền sau mỗi lần phạm tội.

Đại diện VKSND khu vực 4 TP Cần Thơ công bố cáo trạng, tham gia xét hỏi và bảo vệ quan điểm truy tố tại phiên tòa.

Đáng chú ý, trước câu hỏi của Kiểm sát viên về việc các bị cáo đã thống nhất trộm loại tài sản nào và ai là người phân công thực hiện, bị cáo Tuyền thừa nhận cả nhóm hướng đến các xe mô tô cũ; Tuyền là người phân công các bị cáo khác vào lấy xe, đi bán rồi đưa tiền về để chia lại. Nội dung xét hỏi tiếp tục củng cố các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập trong giai đoạn điều tra, làm rõ tính chất có tổ chức, sự lặp lại của hành vi và vai trò của từng bị cáo.

Chủ động xét hỏi tại phiên tòa không chỉ nhằm chứng minh hành vi phạm tội mà còn là yêu cầu quan trọng của công tác thực hành quyền công tố: các luận điểm buộc tội phải được kiểm tra công khai bằng chứng cứ và kết quả tranh tụng. Qua đó, Kiểm sát viên góp phần giúp Hội đồng xét xử đánh giá vụ án toàn diện, khách quan, đúng bản chất.

Cùng với thực hành quyền công tố, Kiểm sát viên còn thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp, theo dõi việc tuân thủ trình tự, thủ tục của Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và những người tham gia tố tụng; kiểm sát việc giải quyết sự vắng mặt, công bố lời khai, xét hỏi, tranh luận, xử lý vật chứng, trách nhiệm dân sự và các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia tố tụng.

Trên cơ sở kết quả xét hỏi công khai, Kiểm sát viên trình bày luận tội, phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi, vai trò của từng bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và đề nghị mức hình phạt tương xứng. Đồng thời, đại diện Viện kiểm sát đề nghị xử lý cụ thể đối với vật chứng, tài sản đã thu hồi, khoản thu lợi bất chính và nghĩa vụ bồi thường, bảo đảm vụ án được giải quyết đầy đủ về hậu quả pháp lý.

Kiểm sát viên trình bày quan điểm luận tội, đề nghị hình phạt và hướng xử lý các vấn đề của vụ án.

Sau khi xem xét toàn diện tài liệu, chứng cứ và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Thị Bích Tuyền 4 năm 3 tháng tù; Đào Thanh Dương 3 năm 6 tháng tù; Đào Thanh Hiếu 3 năm tù; Trương Quốc An 2 năm 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Hội đồng xét xử đồng thời quyết định xử lý vật chứng, hoàn trả một số tài sản cho chủ sở hữu hợp pháp, xử lý các khoản thu lợi bất chính và buộc thực hiện nghĩa vụ bồi thường theo nội dung được xem xét tại phiên tòa.

Vụ án cho thấy từ tâm lý coi tài sản cũ, tài sản để ở khu vực nông thôn là dễ chiếm đoạt, các bị cáo đã hình thành cách thức phạm tội lặp đi lặp lại trong thời gian ngắn, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của nhiều người dân. Việc xét xử nghiêm minh có ý nghĩa giáo dục đối với các bị cáo, đồng thời đặt ra yêu cầu về ý thức tự bảo vệ tài sản và chủ động tố giác tội phạm trong cộng đồng.

Qua phiên tòa, VKSND khu vực 4, TP Cần Thơ tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử; từ nghiên cứu hồ sơ, đánh giá chứng cứ, xác định đúng vai trò từng người đến chủ động xét hỏi, tranh luận và kiểm sát toàn diện hoạt động xét xử. Mỗi quan điểm công tố được xây dựng trên cơ sở chứng cứ hợp pháp, được kiểm tra công khai tại phiên tòa, góp phần bảo vệ pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân, giữ vững trật tự, an toàn xã hội.