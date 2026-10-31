Bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng là điểm tựa hoàn thành nhiệm vụ

Trung tâm 286, Bộ Tư lệnh 86 (Bộ Quốc phòng) trưng bày sản phẩm tác chiến không gian mạng, bảo đảm công nghệ thông tin tại Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024 của đơn vị. (Nguồn: Bộ Tư lệnh 86)

Là một đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng (Bộ Quốc phòng), Đảng ủy, Chỉ huy Trung tâm 186 tăng cường công tác giáo dục, xây dựng bản lĩnh chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, tạo động lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Kết hợp chặt chẽ giáo dục với kỷ luật

Nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, đầu năm 2026, Đảng ủy Trung tâm 186 đã ban hành Nghị quyết số 117 A-NQ/ĐU về lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật ở Trung tâm 186. Cùng đó, Đảng ủy, Chỉ huy Trung tâm triển khai Kế hoạch số 161/KH-T1 xây dựng đơn vị điểm về công tác giáo dục chính trị tư tưởng; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật.

Theo Thượng tá Nguyễn Trí Thanh, Chủ nhiệm Chính trị Trung tâm 186, Đảng ủy, Chỉ huy Trung tâm tập trung đổi mới nội dung, hình thức công tác giáo dục theo hướng thiết thực, sát với nhiệm vụ, kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn. Trung tâm thành lập câu lạc bộ lý luận trẻ tạo môi trường giúp cán bộ, chiến sĩ trao đổi, thảo luận nâng cao trình độ lý luận về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng. Các chi bộ tăng cường sinh hoạt chuyên đề tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết chiến lược của Trung ương. Các chi bộ cũng thường xuyên tổ chức sinh hoạt về nguồn để thấm sâu hơn truyền thống vẻ vang của Đảng, quân đội, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng trong từng cán bộ, chiến sĩ. Công tác tư tưởng được đơn vị kết hợp chặt chẽ trong học tập, huấn luyện, công tác. Mỗi giáo án, mỗi chương trình đều đề cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ Đảng, Tổ quốc, Nhân dân của người lính trước những thời cơ, thách thức mới của đất nước, qua đó thúc đẩy ý thức tự học, tự rèn luyện ở mỗi cá nhân. Việc gắn kết thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” gắn với các phong trào thi đua quyết thắng đã khơi dậy tinh thần phấn đấu, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong toàn đơn vị.

Đảng ủy, Chỉ huy Trung tâm cũng kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng với rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy. Đảng ủy thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì. Đơn vị tăng công tác quản lý, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ. Bên cạnh đó, chú trọng xây dựng môi trường văn hóa đơn vị lành mạnh, quan tâm đời sống gia đình để cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác. Từ triển khai đồng bộ các giải pháp của Đảng ủy, Chỉ huy Trung tâm 186, đến nay đội ngũ cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, ý thức rèn luyện kỷ luật tốt, trình độ chuyên môn ngày càng nâng cao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Nhận thức sâu, hành động đúng

Nhận thức sâu, tư tưởng chính trị vững vàng chính là động lực giúp cán bộ, chiến sĩ Trung tâm 186 biến quyết tâm chính trị thành hành động thiết thực, hiệu quả. Nhiều nhiệm vụ quan trọng cấp trên giao đã được cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là trong thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm, tư tưởng, luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch. Hằng năm, Trung tâm tham gia tập huấn cho lực lượng Ban Chỉ đạo 35 các ban, bộ, ngành, địa phương về kỹ thuật đấu tranh trên nền tảng internet, mạng xã hội. Trung tâm đã ký kết chương trình phối hợp hầu hết các tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn quản lý; qua đó kịp thời nắm bắt tình hình dư luận xã hội, nhất là trên không gian mạng, để chủ động định hướng, xử lý các vấn đề phát sinh. Trung tâm cũng chủ động kết hợp với các lực lượng triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, lan tỏa thông tin chính thống, tích cực.

Từ đó nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Thông qua công tác phối hợp đồng bộ, hiệu quả, “thế trận lòng dân” trên không gian mạng từng bước được củng cố vững chắc; đồng thuận xã hội được nâng cao; góp phần triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Trên lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, Trung tâm cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều công trình nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật của các chiến sĩ đã được nghiệm thu, đưa vào áp dụng rộng rãi, rút ngắn thời gian huấn luyện, nâng cao độ chính xác và hiệu quả công tác. Tiêu biểu như đề tài xây dựng cổng hỗ trợ kiểm tra an toàn thông tin, an ninh mạng trên máy trạm của Đại úy Nguyễn Quốc Khánh và xây dựng hệ thống quản lý, lưu trữ, chia sẻ dữ liệu tập trung an toàn của Thượng úy Lê Anh Thắng. Đến nay, Trung tâm đã có 17 đề tài, sáng kiến tham gia dự thi cấp toàn quân và đạt giải, trong đó có ba giải nhất, bốn giải nhì, tám giải ba, hai giải khuyến khích. Nhiều công trình, đề tài được ứng dụng trong toàn lực lượng.

Thượng tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Trung tâm 186 cho biết, thời gian tới, Đảng ủy Trung tâm tiếp tục đổi mới công tác giáo dục, xây dựng bản lĩnh chính trị, tư tưởng, rèn luyện kỷ luật, trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ; đồng thời, coi trọng công tác quản lý, tổng kết thực tiễn tiến hành công tác tư tưởng trong đơn vị, kịp thời có giải pháp nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ bảo đảm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.