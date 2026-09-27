Ban liên lạc truyền thống Bộ Tham mưu (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) tổ chức gặp mặt lần thứ nhất

Thực hiện quyết định của Bộ Quốc phòng về việc sáp nhập Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật và tổ chức lại thành Tổng cục HC-KT, Bộ Tham mưu của 2 Tổng cục được sáp nhập thành Bộ Tham mưu Tổng cục HC-KT. Để hoạt động truyền thống luôn gắn bó, phù hợp với tổ chức biên chế hiện hành, ngày 27-6-2026, Ban liên lạc truyền thống Bộ Tham mưu Tổng cục Hậu cần và Hội Đồng đội Bộ Tham mưu Tổng cục Kỹ thuật được hợp nhất thành Ban liên lạc truyền thống Bộ Tham mưu Tổng cục HC-KT.

Các đại biểu dự gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Phạm Dũng Tiến, nguyên Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Kỹ thuật, Trưởng Ban liên lạc báo cáo kết quả hoạt động sau hợp nhất và thông qua các nội dung chính của quy chế như: Tên gọi, mục đích, nguyên tắc hoạt động, tổ chức nhân sự, thành viên và một số nội dung về công tác tài chính.

Thiếu tướng Đinh Huy Chung phát biểu tại gặp mặt.

Thiếu tướng Phạm Dũng Tiến báo cáo hoạt động của Ban liên lạc sau hợp nhất.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Đinh Huy Chung, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó Tham mưu trưởng Tổng cục HC-KT thông tin một số nội dung về tổ chức biên chế và những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn và lãnh đạo, chỉ huy Bộ Tham mưu Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật tặng hoa chúc mừng Ban liên lạc truyền thống Bộ Tham mưu Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.

Theo đó, từ đầu năm 2026 đến nay, Bộ Tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Đặc biệt là đã tham mưu bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và các nhiệm vụ đột xuất; tham mưu, chỉ đạo xây dựng, trình các cấp có thẩm quyền ban hành Nghị định số 02/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức vật chất hậu cần trong Quân đội nhân dân Việt Nam và soạn thảo 9 thông tư hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định; tham gia Hội thao cơ quan chiến lược do Bộ Quốc phòng tổ chức đạt kết quả cao…

Thượng tướng Trương Quang Khánh và Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí trong Ban liên lạc.

Thiếu tướng Đinh Huy Chung khẳng định, sự quan tâm, động viên của Ban liên lạc, các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục và Bộ Tham mưu qua các thời kỳ là động lực quan trọng để cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Bộ Tham mưu phấn đấu, tích cực làm việc, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được phân công.