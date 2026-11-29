Lãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ tặng hoa chúc mừng nhóm tác giả sách "Những cánh chim không mỏi".

Trong không khí ấm áp, xúc động của buổi gặp mặt, các thế hệ đồng đội nữ chiến sĩ Trường Sơn cùng gặp gỡ, ôn lại kỷ niệm và bày tỏ niềm tự hào về truyền thống “Bộ đội Trường Sơn anh hùng”.

Từ những năm tháng gian khổ, ác liệt dưới mưa bom bão đạn, những nữ chiến sĩ Trường Sơn với nghị lực phi thường đã góp phần cùng quân và dân ta làm nên đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Nhóm tác giả tặng sách cho các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Đến nay, dù tuổi đã cao, sức khỏe giảm sút và còn nhiều di chứng chiến tranh, các nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh vẫn đoàn kết, gắn bó trong ngôi nhà chung của Ban liên lạc.

Từ đội văn nghệ tiền thân, đến nay đã trở thành Câu lạc bộ Nghệ thuật nữ chiến sĩ Trường Sơn Đất Tổ, tiếp tục mang tiếng hát, điệu múa lan tỏa tinh thần lạc quan, yêu đời, sống mãi với khẩu hiệu “Tiếng hát át tiếng bom”, tiếp tục phát huy bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng giàu đẹp.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Nhân dịp này, Ban liên lạc đã giới thiệu cuốn sách “Những cánh chim không mỏi” - công trình tập thể của nhóm tác giả do đồng chí Vi Văn Định (Trưởng Ban liên lạc Cựu Chiến binh Sư đoàn 355 tỉnh Phú Thọ) làm trưởng nhóm.

Cuốn sách ghi lại chân dung những “cánh chim đầu đàn” và lớp diễn viên gạo cội của Câu lạc bộ Nghệ thuật nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh Phú Thọ.

Tác phẩm không chỉ là tập hồi ký về những năm tháng chiến tranh và hành trình cống hiến sau ngày trở về, mà còn là lời tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Trường Sơn.

Cuốn sách cũng khẳng định sức sống bền bỉ như “những cánh chim không mỏi”, những “nhánh lan rừng Trường Sơn” vẫn vẹn nguyên sắc hương giữa đời thường, tiếp tục thắp sáng tâm hồn và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.

Chương trình văn nghệ chào mừng tại buổi gặp mặt.

Các sinh viên Lào tham gia giao lưu văn nghệ.

Tiết mục văn nghệ ngẫu hứng tại buổi gặp mặt.

Buổi gặp mặt và lễ giới thiệu sách là hoạt động ý nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đoàn kết và tinh thần vượt khó cho cán bộ, giảng viên, sinh viên cũng như thế hệ trẻ...