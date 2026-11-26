Các đại biểu thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: Tạ Hưng

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, đoàn đã đến viếng, đặt vòng hoa tại các địa chỉ đỏ - nơi yên nghỉ của hàng vạn người con ưu tú trên khắp mọi miền Tổ quốc, trong đó có nhiều người con quê hương Kinh Bắc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Các đại biểu thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: Tạ Hưng

Trước anh linh các liệt sĩ, các thành viên trong đoàn đã dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh. Đây còn là dịp để những người con Bắc Ninh đang sinh sống, học tập và công tác tại Thủ đô Hà Nội thắt chặt tình đoàn kết, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, tiếp thêm động lực để mỗi người tiếp tục nỗ lực đóng góp xây dựng Thủ đô và quê hương Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Dịp này, đoàn cũng đã đến dâng hương tại NTLS xã Gio An cũ (nay thuộc địa bàn xã Cồn Tiên), nơi yên nghỉ của 501 anh hùng liệt sĩ.