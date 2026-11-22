Thầy Trần Văn Thuận, Phó Trưởng Ban Liên lạc, Chủ tịch Câu lạc bộ Nhà giáo, phát biểu chào mừng tại buổi họp mặt.

Sau tiết mục văn nghệ mở màn do Đội Văn nghệ Câu lạc bộ trình bày, Thầy Trần Văn Thuận, Phó Trưởng Ban Liên lạc, Chủ tịch Câu lạc bộ Nhà giáo, đã phát biểu chào mừng toàn thể đại biểu. Không khí buổi lễ thêm phần ấm áp với nghi thức trao bảng mừng thọ và hoa chúc sức khỏe đến Thầy Hoàng Ngọc Tranh. Thay mặt các nhà giáo cao tuổi, Thầy Vũ Ngọc Ân cũng gửi gắm nhiều lời chia sẻ chân thành đến đồng nghiệp và thế hệ trẻ.

Cô Trần Kim Ngân, nhà giáo hưu trí, chia sẻ chuyện nghề và gửi lời tri ân tại buổi họp mặt.

Nhân dịp này, Câu lạc bộ đã khen thưởng ba hội viên có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động chung gồm Cô Phan Thị Ánh Hoàng, Thầy Nguyễn Hoàng Minh và Thầy Nguyễn Văn Khả. Ban Chấp hành cũng trao biểu trưng lưu niệm đến quý thầy cô cùng đại diện khách mời, trong đó có Câu lạc bộ Truyền thông Kết nối yêu thương TP. Hồ Chí Minh, để ghi nhận sự đồng hành trong thời gian qua.

Tốp ca giáo viên hưu trí thuộc Câu lạc bộ Nhà giáo biểu diễn chào mừng buổi họp mặt.

Điểm nhấn của buổi họp mặt là phần tọa đàm về nghề giáo hôm nay qua góc nhìn của ba thế hệ. Cuộc trò chuyện kết nối Thạc sĩ Dương Đình Thóa, người sáng lập Câu lạc bộ, Thạc sĩ Huỳnh Hoài An đại diện đội ngũ đang trực tiếp giảng dạy, cùng đại diện sinh viên. Ba diễn giả đã trao đổi thẳng thắn về những giá trị cốt lõi cần giữ gìn, cách ứng dụng công nghệ để đổi mới phương pháp dạy học và đề xuất các hoạt động cụ thể giúp thầy cô tiếp tục đồng hành cùng sinh viên sau buổi gặp mặt.

Cuộc họp mặt, giao lưu để lại kỷ niệm đẹp cho các thế hệ thầy cô, khách mời và sinh viên tham dự.