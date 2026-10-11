Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 877 Hà Tuyên tổ chức gặp mặt truyền thống

Các đại biểu dự buổi gặp mặt truyền thống.

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, nguyên cán bộ Trung đoàn; Trung tướng Hoàng Châu Sơn, nguyên Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 877; Thiếu tướng Nguyễn Văn Trường, nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 877.

Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 877 tặng quà lưu niệm cho Bộ CHQS tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Trung đoàn 877 Hà Tuyên. Được thành lập trong giai đoạn đất nước có nhiều khó khăn, thử thách, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong thực hiện nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ biên giới của Tổ quốc, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã thể hiện tinh thần dũng cảm, kiên cường, không quản ngại hy sinh, gian khổ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 877 tặng kỷ niệm chương các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung đoàn qua các thời kỳ.

Trải qua các thời kỳ, dù ở cương vị công tác nào, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 877 luôn giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, phát huy truyền thống đơn vị, tích cực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn được thành lập năm 1996 đã trở thành cầu nối gắn kết đồng đội, duy trì nghĩa tình đồng chí, đồng đội; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, giúp đỡ hội viên, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 877 tặng quà tri ân các thương binh từng công tác, chiến đấu tại Trung đoàn.

Buổi gặp mặt là dịp để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn cùng nhau ôn lại những năm tháng chiến đấu, công tác đầy gian khổ nhưng rất đỗi tự hào; đồng thời thắt chặt tình đoàn kết, tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương, đất nước, xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh.

Nhân dịp này, Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 877 đã tặng quà lưu niệm cho Bộ CHQS tỉnh; tặng kỷ niệm chương cho các đồng chí, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung đoàn qua các thời kỳ và tặng quà tri ân đối với các gia đình thương binh, liệt sĩ từng công tác, chiến đấu tại Trung đoàn.