Ban liên lạc cán bộ hưu trí VKSND tối cao làm việc với Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao

Dự và chủ trì buổi làm việc có đồng chí Dương Thanh Biểu, nguyên Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban liên lạc cán bộ hưu trí VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, nguyên Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Huy Miện, nguyên Vụ trưởng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban liên lạc cán bộ hưu trí VKSND tối cao; các đồng chí Thường trực Ban liên lạc cán bộ hưu trí VKSND tối cao.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Về phía VKSND tối cao có đồng chí Chu Xuân Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ 15; đồng chí Mai Văn Út, Phó Cục trưởng Cục Tài chính; đồng chí Nguyễn Thị Nga, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao cùng một số một số công chức có liên quan thuộc VKSND tối cao.

Tại buổi làm việc, đại diện Vụ 15, VKSND tối cao đã trình bày một số nội dung sửa đổi cũng như các căn cứ sửa đổi, bổ sung các quy định phối hợp trong hoạt động của Ban liên lạc cán bộ hưu trí VKSND tối cao.

Đồng chí Dương Thanh Biểu, nguyên Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban liên lạc cán bộ hưu trí VKSND tối cao phát biểu tại buổi làm việc.

Dưới sự điều hành của đồng chí Dương Thanh Biểu, nguyên Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban liên lạc cán bộ hưu trí VKSND tối cao, các đại biểu đã tập trung đóng góp ý kiến cũng như những tồn tại, hạn chế của quy định cũ. Các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất một số vấn đề sửa đổi, bổ sung quy định phối hợp trong hoạt động của Ban liên lạc cán bộ hưu trí VKSND tối cao.

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, đồng chí Dương Thanh Biểu, nguyên Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban liên lạc cán bộ hưu trí VKSND tối cao cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo VKSND tối cao đối với hoạt động của Ban liên lạc cán bộ hưu trí trong thời gian qua; mong muốn các hoạt động của Ban liên lạc tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo VKSND tối cao.

Đồng chí Trưởng Ban liên lạc cán bộ hưu trí VKSND tối cao đánh giá cao việc chuẩn bị tài liệu, nội dung của buổi làm việc của Vụ 15 và các ý kiến góp ý của đại biểu tham dự; đồng thời, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sửa đổi, bổ sung quy định phối hợp trong hoạt động của Ban liên lạc cán bộ hưu trí VKSND tối cao.

Thay mặt Ban liên lạc cán bộ hưu trí VKSND tối cao, đồng chí Dương Thanh Biểu chúc tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động VKSND tối cao mạnh khoẻ, đoàn kết, bản lĩnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó. Đồng thời khẳng định, các cán bộ hưu trí VKSND tối cao sẽ luôn quan tâm, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm của mình để ngành Kiểm sát nhân dân ngày càng phát triển hơn.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc