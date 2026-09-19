Bản Liền, Bảo Nhai tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2026

Hội thi có sự tham gia của 9 thí sinh là bí thư, phó bí thư chi bộ các thôn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các thí sinh tham gia hội thi.

Các thí sinh tham gia thi trắc nghiệm hoặc tự luận, với nội dung tập trung vào Điều lệ Đảng; các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; nghiệp vụ công tác Đảng và những nội dung liên quan đến tổ chức, hoạt động của chi bộ.

Nội dung thi còn liên quan đến công tác tư tưởng chính trị, dân vận, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, tổ chức xây dựng Đảng, quản lý đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh đạt thành tích cao tại hội thi.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba cho các thí sinh có thành tích cao.

* Xã Bảo Nhai

25 thí sinh tham gia Hội thi được chia thành 2 nhóm gồm bí thư chi bộ các cơ quan, đơn vị và bí thư chi bộ thôn trực thuộc Đảng ủy xã.

Thí sinh tham gia phần thi kiến thức.

Các thí sinh trải qua 3 phần thi: kiến thức chung; xử lý tình huống; thuyết trình hoặc giới thiệu mô hình, cách làm hay. Nội dung tập trung vào Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; nghiệp vụ công tác Đảng; vai trò, chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, chi ủy và bí thư chi bộ.

Phần xử lý tình huống và thuyết trình gắn với thực tiễn công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, qua đó đánh giá kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, điều hành và khả năng vận dụng chủ trương, quy định của Đảng vào thực tiễn. Các thí sinh được khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phương tiện hỗ trợ trong phần thuyết trình hoặc sân khấu hóa phù hợp.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh có thành tích xuất sắc.

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức trao 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba, 4 giải Khuyến khích và 4 giải chuyên đề cho các thí sinh có thành tích xuất sắc.