Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại bản Liên Ái 2, xã Phiêng Khoài.

Các đại biểu dự Ngày hội.

Bản Liên Ái 2 được thành lập tháng 6/2026 trên cơ sở sáp nhập bản Ái 2 và bản Quỳnh Liên, hiện có 152 hộ với 690 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Thái. Phát huy tinh thần đoàn kết, nhân dân trong bản tích cực thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa. Hiện nay, bản có 160 ha mận hậu, trong đó 20% diện tích được ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất mận trái vụ; 16 ha lúa 2 vụ. Trong năm, bản có 2 hộ thoát nghèo, người dân đóng góp 16 triệu đồng và công lao động để sữa chữa đường nội đồng. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được duy trì với 4 đội văn nghệ, 2 đội thể thao; nhiều năm liền bản đạt danh hiệu “Bản văn hóa”.

Đồng chí Giám đốc Sở Công Thương chuyển trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho Ban quản lý bản Liên Ái 2.

Lãnh đạo ủy xã Phiêng Khoài tặng quà cho bản Liên Ái 2.

Ban Công tác mặt trận bản Liên Ái 2 trao khen thưởng cho các các nhân.

Nhân dịp này, đồng chí Giám đốc Sở Công Thương đã chuyển trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho Ban quản lý và nhân dân bản Liên Ái 2.

Các đại biểu tham gia trò chơi Tó Mák Lẹ.

Vòng xòe đoàn kết tại Ngày hội.

Trong khuôn khổ ngày hội đã diễn ra các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, trưng bày các sản phẩm nông sản và không gian văn hóa truyền thống. Các hoạt động diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng, nâng cao ý thức gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.