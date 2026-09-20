Bản lề Titanium và giải pháp cơ khí giúp iPhone Duo giảm thiểu nếp gấp màn hình thế nào?

Nếp gấp màn hình luôn là rào cản kỹ thuật lớn nhất trên các thiết bị gập đôi, và đây cũng là bài toán trọng tâm được xử lý trên mẫu iPhone Duo. Để hạn chế biến dạng tập trung tại khu vực trung tâm, thiết bị kết hợp hệ thống bản lề Titanium, cấu trúc màn hình đa tầng và các loại vật liệu gia cường tiên tiến nhằm phân tán lực uốn trên diện rộng.

Cơ chế Precision Hinge với hơn 100 linh kiện chính xác

Trên một thiết bị gập, bản lề đóng vai trò kiểm soát toàn bộ chu kỳ gập mở và chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc nâng đỡ khu vực trung tâm của tấm nền. iPhone Duo sử dụng cơ chế precision hinge cấu thành từ hơn 100 chi tiết cơ khí chính xác.

Hệ thống khớp xoay được gia công với độ chính xác cao nhằm hạn chế tối đa độ rơ lỏng giữa các bộ phận, giúp hành trình chuyển động diễn ra liền mạch và ổn định. Bên cạnh đó, các thỏi nam châm được tích hợp bên trong khung máy để trợ lực khi khép lại, tạo cảm giác đóng dứt khoát.

Đặc biệt, khả năng nâng đỡ đồng đều từ bên dưới giúp giải quyết hiện tượng bề mặt màn hình bị chùng hoặc võng xuống khi ngón tay thao tác lực trực tiếp lên khu vực trục xoay.

Vai trò chịu lực của khung sườn Titanium Grade 5

Khung chịu lực chính của iPhone Duo được hoàn thiện từ Titanium Grade 5, vật liệu mang lại độ cứng vững cao cho kết cấu thân máy. Phần vỏ ngoài được xử lý bóng gương sang trọng, tương phản với phần nắp che bản lề in 3D có bề mặt hoàn thiện dạng phun cát siêu nhỏ (micro-blasted).

Tuy nhiên, về mặt cơ học, khung Titanium không trực tiếp can thiệp vào nếp gấp của màn hình dẻo. Mục tiêu cốt lõi của vật liệu này là tạo nên một bộ khung nền tảng vững chắc, chống xoắn vặn và biến dạng khi chịu tác động của lực uốn lặp đi lặp lại.

Để gia tăng độ bền cơ học tổng thể, bên trong thân máy được bố trí các đường gờ đỡ chịu lực. Đồng thời, hệ thống rãnh phân tách anten sử dụng vật liệu sợi ceramic, vừa đóng vai trò cách ly tín hiệu vừa tăng cường độ cứng cho khung đỡ các linh kiện bên trong.

Nguyên lý phân tán ứng suất: Sự kết hợp giữa keo linh hoạt và tấm đáy

Độ sâu và độ rõ của nếp gấp không chỉ phụ thuộc vào cơ cấu xoay của bản lề mà bắt nguồn từ sự tương tác vật lý giữa trục quay và các lớp cấu thành màn hình. Khi chuyển từ trạng thái phẳng sang trạng thái gập, bề mặt bên ngoài chịu lực kéo căng trong khi bề mặt bên trong chịu lực nén, sinh ra ứng suất uốn lớn tại trục trung tâm.

iPhone Duo giải quyết vấn đề này bằng phương pháp phân tán lực qua nhiều lớp vật liệu. Bản lề kiểm soát quỹ đạo chuyển động nhằm ngăn chặn xung lực cục bộ tác động đột ngột lên tấm nền hiển thị. Ngay bên dưới màn hình, một tấm Titanium mỏng được bổ sung nhằm tăng độ phẳng và ngăn hiện tượng lồi lõm khi thiết bị duỗi thẳng hoàn toàn.

Điểm mấu chốt nằm ở lớp keo kết dính đặc biệt giữa các lớp màn hình. Lớp keo này có tính linh hoạt cao, cho phép các tầng vật liệu trượt nhẹ tương đối với nhau tương tự như chuyển động của các trang sách khi bị uốn cong. Nhờ vậy, lực kéo căng không bị ghì chặt tại một đường nếp gấp duy nhất mà được giải phóng đều ra hai bên.

Lớp phủ Nano-texture giúp nếp gấp khó nhận thấy về mặt quang học

Ngoài giải pháp cơ học, iPhone Duo còn tiếp cận vấn đề dưới góc độ thị giác bằng việc trang bị lớp phủ nano-texture làm từ polymer tùy chỉnh trên bề mặt màn hình. Vật liệu này ghi nhận độ cứng cơ học cao hơn tới 40% so với các màng bảo vệ thông thường nhưng vẫn giữ được độ dẻo dai phục vụ chu kỳ uốn cong liên tục.

Bề mặt nano-texture tạo hiệu ứng nhám mờ tinh vi, có tác dụng tán xạ ánh sáng chiếu vào và giảm phản xạ chói từ môi trường xung quanh. Khi ánh sáng không hội tụ phản chiếu tại rãnh gấp, mắt người dùng sẽ khó phát hiện rãnh uốn ở hầu hết các góc nhìn thông thường.

Cách tiếp cận này không loại bỏ hoàn toàn nếp gấp vật lý, nhưng việc kết hợp kiểm soát biến dạng cơ học bên dưới cùng kỹ thuật tán xạ quang học bên trên giúp tối ưu hóa đáng kể trải nghiệm thị giác trên thiết bị gập.