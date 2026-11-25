Theo đó, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN làm Trưởng ban Lễ tang, cùng 41 thành viên là chư tôn giáo phẩm Phó Pháp chủ, Ban Thư ký, Ủy viên Thường trực, Thành viên Hội đồng Chứng minh; chư tôn đức Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Văn phòng II Trung ương và ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM.

Ban Tổ chức Lễ tang do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự làm Trưởng ban; 2 vị Phó Thường trực là Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm và Hòa thượng Thích Huệ Thông - đồng Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; cùng các Phó ban, Ủy viên và các tiểu ban trực thuộc.

Thành viên Ban Tổ chức Lễ tang còn có ông Trần Nguyên Phong, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Xuân Hòa.